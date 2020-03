Das Altenburger Land hat einen dritten bestätigten Coronavirus-Fall

Altenburg

Im Altenburger Land gibt es einen dritten bestätigten Corona-Fall. Ein 59-Jähriger hat sich auf einer Südeuropa-Reise mit dem Virus angesteckt – am Sonnabend sei das positive Testergebnis eingetroffen, berichtete das Landratsamt Altenburger Land. Der Mann gehöre zu derselben Reisegruppe, aus der auch die beiden anderen, bereits am Freitag bestätigten Fälle gehören. Demnach hatten sich die drei Männer in Risikogebieten in Griechenland und Italien aufgehalten.

„Doch sie haben sich allesamt vorbildlich verhalten“, lobte eine Sprecherin des Landratsamtes. „Sie meldeten sich direkt nach der Wiederankunft telefonisch beim Gesundheitsamt, ließen sich testen und blieben zu Hause.“ Dadurch gebe es auch bei dem dritten Covid-19-Erkrankten lediglich eine einzige Kontaktperson, die bereits ermittelt und negativ getestet worden sei.

Alle Infizierten in Quarantäne

Die Infizierten befinden sich derzeit zu Hause in Quarantäne. Außer dem 59-Jährigen handelt es sich um zwei 54-jährige Männer. Der konkrete Wohnort wurde nicht bekannt gegeben. Auch der dritte positiv Getestete sei in guter Verfassung, zeige aktuell keine Symptome, hieß es aus dem Landratsamt.

Das Gesundheitsamt des Landkreises griff nach Angaben der Sprecherin für die Tests nicht auf das Labor des Altenburger Klinikums, sondern auf auswärtige Anbieter zurück. So seien die Charité in Berlin und das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz beauftragt worden.

Von Kay Würker