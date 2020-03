Altenburg

Die Zahl der im Altenburger Land mit dem Coronavirus Infizierten hat sich auf vier erhöht. Seit Montagmittag liege ein weiteres positives Testergebnis vor, berichtete am Nachmittag das Landratsamt. Es handele sich um eine 64-jährige Frau. Auf welchem Wege sich die Frau angesteckt hat, sei derzeit noch unklar. Zu den bisherigen drei Infektionsfällen – einer Reisegruppe, die in Italien und Griechenland unterwegs war – gebe es keinen Bezug, hieß es aus dem Gesundheitsamt. Die Frau werde derzeit mit Symptomen wie Fieber und Husten in einer Klinik außerhalb des Landkreises behandelt. Als einzige Kontaktperson wurde der Ehemann ermittelt, der aktuell unter häuslicher Quarantäne stehe.

Von OVZ