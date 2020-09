Leipzig

Dennis Russell Davies macht einen ziemlich zufriedenen Eindruck. Der 76-Jährige ist bester Laune am Sonntag im Gewandhaus. Er plaudert bereitwillig mit der pumpelmunteren Moderatorin Beatrice Schwartner, die sich allerdings nicht sonderlich für ihn zu interessieren scheint oder für die Musik des Abends. Er reicht den Applaus des überschaubaren Publikums lächelnd weiter an Musikerinnen und Musiker.

Offenbar überwiegen beim Orchesterleiter aus den USA angesichts dieses Antrittskonzerts, später am Abend folgte ein zweites, Freude und Genugtuung, dass er nun Chefdirigent des Sinfonieorchesters beim Mitteldeutschen Rundfunk ist. Er hätte es schon einmal werden sollen, hatte vor 15 Jahren bereits den Vertrag unterschrieben, der ihn ab 2007 zum Nachfolger Fabio Luisis gemacht hätte, wäre Davies dann nicht schwer erkrankt und Yun Märkl an seine Stelle getreten.

Schicksalhaft

Die verspätete Amtsübernahme hat also etwas Schicksalhaftes. Zumal auch sie unter keinem guten Stern steht: Wegen der Pandemie stehen nur zweimal gut 400 Plätze zur Verfügung – und auch die sind nicht vollständig besetzt. Überdies sorgen die Corona-Hygieneregeln dafür, dass er neue Chef und sein Orchester auf der Bühne nicht wirklich aufeinandertreffen, sondern nacheinander weitgehend sortenreine Abordnungen an Dennis Russell Davies vorbeidefilieren: das Blech in Arvo Pärts „Arbos“, die Streicher um Konzertmeister Andreas Hartmann im Adagio aus Bruckners F-Dur-Streichquintett (eingerichtet von der 2017 gestorbenen Dirigenten-Legende Stanislaw Skrowaczewski, dessen Stab Davies nun erstmals führt), eine von Philipp Ahmann präparierte Chor-Abordnung in Chen Yis Kammerkantate „Tang Poems“, vier Schlagzeuger in John Cages und Lou Harrisons „Double Music“, viel Holz in vier sinfonieartig kombinierten Sätzen aus Mozarts herrlicher Gran Partita.

Vielseitig und schön

Nicht alles davon bedürfte eines Dirigenten. Aber wie Davies und sein Klangkörper da zueinander finden und zu warmen atmenden Streicherklängen bei Bruckner, zu ausgelassener Farbenfreude bei Mozart und kraftvoller Exaltiertheit bei Chen, das verspricht doch einiges für die Zukunft: Vielseitigkeit im Repertoire und Schönheit im Detail.

Beides wird von Dennis Russell Davies’ uneitler Souveränität profitieren, von seinem Gestaltungswillen, der auch dem Antrittskonzert deutlich seinen Stempel aufdrückt – und von der Bereitschaft der Musikerinnen und Musiker, zu liefern, was der Neue bestellt.

Luft nach oben

Wobei diesbezüglich im ersten der beiden Antrittskonzerte Luft nach oben bleibt. Mal mehr, mal weniger, aber bei beinahe allen Einzelflicken des Programm-Teppichs, den der MDR da notgedrungen ausgerollt hat. Doch es liegt ja im Wesen eines Antrittskonzerts, dass es den Zustand beschreibt, an dem der Dirigent und sein Orchester nun zu arbeiten beginnen. Und das gereihte Schaulaufen dieses Konzert-Provisoriums zeigt beiden Seiten deutlicher, was zu tun ist, als das großformatige und repräsentative Konzert mit Dvorák und Adams es hätte tun können.

An der Repräsentationsfront allerdings lässt das Antrittskonzert- allzu viele Fragen unbeantwortet. Natürlich schließen Corona-Schutzmaßnahmen und der ganz große Protokoll-Bahnhof sich wechselseitig aus. Aber ein bisschen Lametta über die etwas hilflose Orgel-Illuminierung fürs schönere Fernsehbild (immerhin wurde das spätere der beiden Konzert live im TV übertragen), hätte nicht geschadet, ein warmes Wort zur Begrüßung sich auch in aller Öffentlichkeit schlichtweg gehört.

Stellenwert der Klangkörper

Doch wer hätte es sprechen sollen? MDR-Intendantin Carola Wille jedenfalls nicht, denn die beehrt ihren neuen Chefdirigenten nicht mit ihrer Anwesenheit. Nicht einmal mit einem Grußwort im Programmheft. Ein Affront – der wenig optimistisch stimmt für den Stellenwert der Klangkörper unter dem Dach des neuen Klassik-Kompetenzzentrums beim Mitteldeutschen Rundfunk.

Doch scheint derlei Dennis Russell Davies einstweilen nicht zu belasten. Er ist Musiker, kein Repräsentations-Dirigent – und wahrscheinlich viel zu wenig auf Wirkung bedacht, als dass er protokollarische Defizite als störend empfände. Er brennt wohl vor allem darauf, dass alsbald möglich wird, was er im Programmheft schreibt: „Ich hoffe, dass wir uns bald wieder als das präsentieren dürfen, was wir sind: ein großes Sinfonieorchester und ein großer Konzertchor.“ Dennis Russell Davies’ nächste Konzerttermine beim MDR sehen folgerichtig Großformatiges vor.

Dennis Russel Davies beim MDR: 25. Dezember, 20 Uhr: „Christnacht“ mit festlicher Chorsinfonik; 10 Januar, 11 Uhr: Bruckners Nullte und Pärts Vierte; 23. Januar: Radiomusik – Big Band mit Werken von Liebermann und Dauner. Karten, Infos: mdr-tickets.de

