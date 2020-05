Der 1. Mai im Bildervergleich: So sah’s im Kreis Leipzig vor einem Jahr aus – und so heute

Landkreis Leipzig

2019 vs. 2020 – der Unterschied könnte gewaltiger nicht sein. Wo zum Übergang in den Wonnemonat Mai normalerweise das pralle Leben tobt – im Coronajahr fielen die verschiedenen Brauchtümer der Pandemie zum Opfer. Dabei hätte der Gang zwischen zwei Walpurgisfeuern wohl gerade dieses Jahr seinen Sinn gehabt: Dieses Ritual soll schließlich reinigen und Seuchen fernhalten (Walpurgis gilt als Schutzheilige gegen Pest, Husten und Tollwut).

Zur Galerie Muldenwiesen bei Höfgen, der Marktplatz in Borna oder der Espenhainer Sportplatz am 1. Mai – ein Vergleich zwischen 2019 und 2020 in Bildern

Stattdessen blieben die Feste aus. An der Mulde zwischen Kaditzsch und Höfgen blieben die Wiesen genauso leer, wie der Sportplatz in Espenhain, wo sich am 1. Mai eigentlich die Oldtimerfreunde treffen. In Altenhain wurde der Maipokal gar nicht erst vergeben. „Als sich die Entwicklung um das Coronavirus abzeichnete, haben wir mit der diesjährigen Organisation gar nicht erst angefangen“, erklärte Organisator Heiko Knauth. Und die Gewerkschaften, die den Tag der Arbeit nur allzu gern feiernd begehen, ließen die Biertischgarnituren im Depot. In Mutzschen oder Böhlen wurden zumindest Maibäume gesichtet. Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt hofft, dass der nun auch stehen bleibt – „und in den nächsten Tagen wenigstens etwas daran erinnert, dass der Mai der normalerweise mit vielen Festen und Feiern einhergeht“.

Von thl, jto, FP