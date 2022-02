Der weibliche Blick: Das Leipziger Frauenzimmertheater kehrt aus dem Lockdown zurück

Leipzig

Wenn in den letzten Jahren Corona und Kultur aufeinandertrafen, musste die Kultur zurückstecken. Auch das Leipziger Frauenzimmertheater traf es hart: Die Macherinnen hatten ihr Projekt kurz vor dem Ausbruch der Pandemie ins Leben gerufen.

Im September 2019 wurde es gegründet und begann erfolgreich mit drei Stücken: „Sie wars oder Das Ende einer Gartenidylle“ nach einer Idee von Willy Russel, „Oh, stille mich, du Fröhliche oder Das Ende ist nah“ von BauchBeineHirn und „Spiel mit mir … Ein köstliches Damendoppel“ nach einer Idee von Peter Shaffer. Doch es gab wegen der wiederholten Lockdowns bisher nur sieben Monate, in denen das Ensemble spielen konnte. Und doch: Ans Aufgeben denkt hier niemand. Am 5. März soll es wieder losgehen. Mit einer ganz frischen Produktion.

Wer das Frauenzimmertheaters besucht, muss zunächst den Weg finden. Der beginnt vor dem Großen Blumenberg gegenüber der Westseite der Höfe am Brühl, führt durch einen Tordurchgang in „Wagners Restaurant und Weinwirtschaft“ und darin eine schmale Treppe nach oben. Dort haben sich im Obergeschoss die Gründerinnen Antje Poser (45) und Ev Schreiber (69) einen vor allem langen Raum eingerichtet, der eher an ein Flugzeug als an ein Theater erinnert – wäre da nicht die wohl kleinste Bühne Leipzigs am Ende.

Ev Schreiber sucht Stoffe aus dem Leben

„Es ist ein zauberhafter, gemütlicher Ort, an dem wir Komödie und Unterhaltung bieten wollen“, sagt Antje Poser. Gemütlich ist es zweifellos: 40 Menschen können hier Platz finden – Minimalismus sowohl räumlicher als auch personeller Art ist also eines der Prinzipien des Frauenzimmertheaters. Poser nennt die Einschränkung optimistisch „Herausforderung“ – der Kreativität ja durchaus zuträglich.

Ein anderes Prinzip ist es, „Stoffe zu finden, die man aus dem eigenen Leben kennt“, wie Regisseurin Ev Schreiber, langjährige Chefin des Leipziger Theater Fact, zusammenfasst. Und dabei einen weiblichen Blick auf die Welt zu bieten, ohne das andere Geschlecht auszuschließen: „Wir erzählen Geschichten über Freuen, aber mit einem gesunden Blick auf die Männer, die für uns sogar eine Art Kontrollgruppe sind“, sagt sie und lacht.

Darstellerin Antje Poser (l.) und Regisseurin Ev Schreiber. Quelle: André Kempner

In den Sommermonaten spielt das Ensemble schon seit sieben Jahren Open-Air-Produktionen auf dem angrenzenden Hof, für den Neustart des Spielbetriebs im Spätherbst 2021 hatten die Frauen die Fortsetzung der Produktion „Zwischen Frühstück und Gänsebraten“ geplant: eine Geschichte in weihnachtlicher Kulisse über das Konfliktpotenzial der Feiertage, die von einer Professorin und ihrer bröckelnden Beziehung erzählt. Oder erzählen sollte. Im Teil-Lockdown landeten Kostüme, Requisiten und Skript wieder in der Kiste. Auch eine für den Januar geplante Adaption eines Molière-Werkes zum 400. Geburtstags des Dramatikers musste gestrichen werden.

Historisches Erbe der Caroline Neuber

Davon lässt sich das Team nicht entmutigen. Ev Schreiber: „Wenn wir nichts machen, nicht schreiben, nicht spielen, dann verlieren wir unsere Seelen.“ Außerdem habe man ja ein historisches Erbe zu würdigen, schließlich gründete Friederike Caroline Neuber im Großen Blumberg am Leipziger Brühl vor knapp 300 Jahren ein Theater, das erheblich zum Ansehen des Schauspielberufs beitrug.

Bild vom November 2021: Das in einem weihnachtlichen Szenario geplante Stück wurde aufgrund des Teil-Lockdowns absagt. Quelle: André Kempner

Und wieder heißt es: weitermachen. „Mach’s gut, mein Schatz“ feiert am 5. März Premiere. Auch hier ist Minimalismus angesagt: Antje Poser steht allein auf der Bühne und verkörpert Gabriela Hullerbusch, die Bewohnerin eines Seniorenheimes, die in ein neues Zimmer und damit in die Nähe ihrer derzeitigen Liebschaft zieht. Dabei lässt sie anhand verschiedener Gegenstände ihre Vergangenheit Revue passieren – eine Hommage an das Leben mit allen Höhen und Tiefen, wie Poser erklärt. Und ein Stück über das Wiederfinden von Lebensfreude.

Info: Alles über das Theater: www.frauenzimmertheater-leipzig.de

„Mach’s gut, mein Schatz“ ab 5. März Das Frauenzimmertheater befindet sich im Obergeschoss von „Wagners Restaurant und Weinwirtschaft“ am Leipziger Richard-Wagner-Platz 1. Das Ensemble nimmt am 5. März den Spielbetrieb mit der Premiere von „Mach’s gut, mein Schatz“ wieder auf, einem ein tragisch-komischen Stück von Elsa Barth. Regie führt Ev Schreiber, es spielt Antje Poser.Beginn ist 20 Uhr, weitere Termine sind der 6. März (18 Uhr) sowie bis einschließlich 10. April von Donnerstag bis Sonntag, jeweils 20 Uhr, sonntags 18 Uhr. Ausgenommen sind der 18. März sowie der 9. April. Karten für 25,20 Euro gibt es unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181 500 sowie auf ticketgalerie.de

Von Christian Neffe