Deutsche aus der Region Leipzig sitzen weiter in Neuseeland fest

Günter Erfurth (77) in Großsteinberg ist in Sorge um seine Tochter und deren Mann. Beide reisten Anfang März nach Neuseeland und wollten längst zurück sein: „Sie sitzen dort fest, sind völlig fertig und wollen nur noch heim.“ Auch er sei verzweifelt, sagt der Rentner. Er telefoniere jeden Tag, morgens und abends, mit Tochter und Schwiegersohn. „Ich muss etwas tun. Kann nicht schweigend zu Hause sitzen. Aber wie soll ich helfen?“

So wie seinen Kindern ergeht es derzeit mehr als 12.000 Deutschen im Inselstaat im südlichen Pazifik. In der Corona-Krise sind sie alle gestrandet im Paradies, das für sie mehr und mehr zu einer Art Gefängnis wird. Im Rahmen der Rückholaktion der Bundesregierung flog die Lufthansa am Samstag die ersten Deutschen in die Heimat aus. Die Hoffnung, dass weitere Maschinen nachkämen, hat sich inzwischen zerschlagen.

Auswärtiges Amt : Flüge können derzeit nicht stattfinden

Das Auswärtige Amt teilt auf seiner Homepage mit, dass andere geplante Rückholflüge derzeit nicht stattfinden könnten. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern verkündete inzwischen eine vierwöchige Ausgangssperre. Ein ganzes Land gehe in die Isolation. Nach offiziellen Angaben sind in dem Land rund 650 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Angst vor Ansteckungen sei gerade mit Blick auf die besonders empfindlichen Ureinwohner groß.

Das sagt Heiko Stets. Der 47-Jährige ist LVZ-Redakteur in Döbeln. Seine Tochter Milena aus Frankenhain und deren Freundin Francis Kreil aus Bad Lausick, beide 19 Jahre jung, kämen in Neuseeland ebenfalls nicht mehr weg. „Am 31. März sollte ein weiterer Flug gehen. Doch dann hieß es: April, April. Meine Nerven liegen blank.“ Er stehe inzwischen in Kontakt mit seiner Oschatzer Kollegin Jana Brechlin.

Francis Kreil und Milena Stets (r.) warten eiterhin in Neuseeland auf ihren Rückflug nach Deutschland. Quelle: Privat

Traum wird zum Alptraum

Auch deren Tochter Elisa reiste nach erfolgreich bestandenem Abitur für ein Jahr in ihr Sehnsuchtsland. Lange hatte sie gejobbt und auf die Reise gespart. Der Traum ist längst dem Alptraum gewichen: „Elisa hat sich vor Ort inzwischen mit Milena und Francis, den beiden Mädchen aus dem Landkreis Leipzig, vernetzt“, sagt die Mutter. Sie selbst setzte sich bereits mit anderen betroffenen Eltern in Verbindung.

Noch äußern die Eltern ihren Verdacht zwischen den Zeilen: Man wolle die Deutschen möglicherweise deshalb nicht ausreisen lassen, um sie ordentlich abzukassieren. Neuseeland lebe vom Tourismus, brauche die Einnahmen. Wenn über 12.000 Deutsche tagelang in zum Teil überteuerten Herbergen vergeblich auf ihren Rückflug warteten, summiere sich da einiges. Anders könne man sich nicht erklären, weshalb die Angehörigen fest säßen.

Medikamente gehen zur Neige

„Meine Kinder müssten in Deutschland eigentlich längst wieder arbeiten“, sagt der Großsteinberger Günter Erfurth. Sie hätten nur Sommersachen dabei, würden jetzt frieren, da inzwischen der Herbst im Anzug sei. Außerdem sei die Tochter auf Medikamente angewiesen, die mittlerweile zur Neige gingen. „Das Schlimme: Die Kinder hatten den Flug über Australien bereits gebucht. Nun bleiben sie auf diesen Kosten sitzen.“

Die Lage der gestrandeten Deutschen in Neuseeland spitze sich immer mehr zu, heißt es. Weil die Gaststätten geschlossen sind, hätten die oftmals jungen Leute in ihren Hostels keine Verpflegung. Sie ernährten sich von Tütensuppen, die sie mit heißem Wasser aufgießen müssten. Mitunter erhöhten Hotels zu allem Überfluss aktuell die Preise. „Unsere Kinder möchten doch nur das Land verlassen. Wieso verwehrt man ihnen das?“, fragen die Eltern.

Sächsischer Bundestagsabgeordneter macht sich stark

Inzwischen wird die Sache mehr und mehr zum Politikum. Der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ( CDU) engagiert sich in der Frage der Rückholung in besonderer Weise: „Wir haben viel erreicht. Von den etwa 200.000 wegen der Corona-Krise gestrandeten Deutschen haben wir mittlerweile 175.000 zurück geholt. Ägypten, Karibik, Australien – überall hat es geklappt. Probleme bereitet uns ausgerechnet Neuseeland.“

Wieso sich die Neuseeländer quer legten, wisse er immer noch nicht: „Jeder sieht ein, dass sie niemanden mehr rein lassen, aber ich sehe keinen Grund, weshalb wir unsere Landsleute nicht ausfliegen lassen dürfen.“ Ehrlich gesagt sei er da sprachlos. Vor allem gehe den jungen Leuten vor Ort, mit denen er über SMS schreibe, zunehmend das Geld aus. Er wolle sich zeitnah mit der neuseeländischen Botschaft in Berlin in Verbindung setzen.

Online-Petition gestartet

Bereits vor über einer Woche hatten Eltern von Work-and-Travel-Teilnehmern aus dem Saarland eine Online-Petition gestartet. Unterzeichnet wurde sie inzwischen von knapp 1000 Menschen. Heiko Stets, Jana Brechlin und Günter Erfurth setzen ganz auf die Bemühungen des Auswärtigen Amtes und der Deutschen Botschaft in Wellington. Es gehe ihnen um das Liebste, was sie haben, ihre Kinder.

Von Haig Latchinian