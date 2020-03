Die Generalpause vor der Reprise – Kultur im Winterschlaf

Der Kulturbetrieb taucht während der Corona-Krise in die Stille ab. Doch wird auf die mit aller Macht all das folgen, was nun verschoben wurde.

Die Pause und die Kunst: Erwin Schulhoffs 1919 komponiertes Klavierstück „In futurum“ aus den „Pittoresken“ op. 31 besteht ausschließlich aus Pausen. Schulhoff, geboren 1894 in Prag, gestorben 1942 im Konzentrationslager Weißenburg in Bayern, studierte von 1908 bis 1910 am Konservatorium in Leipzig und war in der Zwischenkriegszeit einer der einflussreichsten Dadaisten in der Musik. Quelle: Jatho