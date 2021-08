Ein neues Vier-Stufen-Modell und spezielle Regeln zum Schulstart: Sachsen ändert am Donnerstag seine Corona-Schutzverordnung. Fest steht nun: Eine Verschärfung bei der Maskenpflicht wird es nicht geben. Alle Details im Liveticker.

Welche Corona-Regeln gelten künftig in Sachsen? Das will unter anderem Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag mitteilen. Quelle: dpa