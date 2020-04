Diese Punkte müssen Sachsens Schüler vor den Prüfungen wissen

Leipzig

Am 20. April öffnen die Schulen wieder für Sachsens Abschlussklassen. Zunächst dürfen Gymnasiasten an Konsultationen teilnehmen, bevor am kommenden Mittwoch die ersten Schüler ihre Abiturprüfungen beginnen. Das müssen Sachsen Schüler wissen.

1. Darf Schülern der Zugang zum Schulgebäude verweigert werden?

Anzeige

Ja, das ist möglich. Das Kultusministerium nennt genau einen Fall. Schüler mit „respiratorischer Symptomatik“ (Hinweise auf Erkrankung der Atemwege) dürfen die Schule nicht betreten. Der Zugang wird kontrolliert. Im Gebäude muss sichergestellt werden, dass sich jeder Schüler die Hände wäscht und desinfiziert.

Weitere LVZ+ Artikel

2. Wie wird die Hygiene in den Schulen sichergestellt?

Die Schüler sollen am ersten Tag des Betretens des Schulgebäudes aktenkundig über allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes informiert werden:

•Händehygiene

•Abstand halten

•Husten- und Schnupfenhygiene

Erforderliche Aushänge müssen an mehreren Stellen im Schulhaus platziert sein.

3. Was passiert in den Räumen?

Am Vortag jeder Konsultation oder Prüfung sind die Räume und vor allem die Tische professionell zu reinigen. Im Gebäude wird an zentralen Stellen Desinfektionsmittel bereitgestellt. Alle Türen bleiben geöffnet, damit die Türklinken nicht angefasst werden müssen. Die Zahl der Schüler pro Raum wird reduziert. Durch Aufsichten wird sichergestellt, dass es auf dem Schulgelände sowie im Schulhaus und auch während der Pausen keine Gruppenbildung gibt und ausreichende Abstände eingehalten werden. Die Lehrer achten auf die Einhaltung der Mindestabstände.

4. Wie ist die Benutzung der Toiletten geregelt?

Für die Toilettenbenutzung werden Laufwege durch die Schule ausgewiesen, die Begegnungen der Schüler untereinander verhindern sollen. Die Toilettenräume werden vor und nach jeder Prüfung eingehend gereinigt. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass ausreichend Seife und Papierhandtücher vorhanden sind. Vor den Toiletten werden Wartebereiche eingerichtet. Eine Aufsichtsperson stellt sicher, dass sich Schüler bei den Toilettengängen nicht begegnen.

Das tägliche LVZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Leipzig täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

5. Was gilt bei Experimenten?

Bei der Abnahme von Experimenten der Schüler und bei der Begleitung praktischer Arbeiten ist der Sicherheitsabstand einzuhalten. Bei Hilfestellungen müssen Schüler und Lehrer einen Mundschutz tragen.

6. Was ist mit Risikogruppen?

Schüler, die einer Risikogruppe angehören, müssen sich bei der Schule rechtzeitig anmelden. Sie dürfen das Gebäude zu einer bestimmten Zeit oder über einen Sondereingang betreten und bei Bedarf die Prüfung in einem eigenen Raum schreiben. Lehrkräfte, die einer Risikogruppe angehören, müssen sich ebenfalls bei der Schulleitung melden. Ihr Einsatz als Aufsichtspersonen ist zu vermeiden.

7. Müssen alle Schüler zum ersten Prüfungstermin antreten?

Nein, das ist freiwillig. Wer erst zum zweiten Termin antreten will, muss das der Schule aber vor Beginn der Prüfungen mitteilen. Ein ärztliches Attest ist nicht notwendig. Schüler, die den zweiten Termin aus wichtigem Grund nicht wahrnehmen können, haben noch die Gelegenheit, die Arbeiten bei einem dritten Termin anzufertigen oder das Schuljahr zu wiederholen.

8. Bekommt der „Corona-Jahrgang“ spezielle Prüfungsaufgaben?

Nein. Sachsen bereitet sich in jedem Jahr auf sogenannte Reservetermine vor. Es liegen also ausreichend Aufgaben vor. Diese wurden schon vor der Coronakrise erstellt.

9. Wer korrigiert die Prüfungsarbeiten?

Um die besondere Prüfungssituation angemessen zu berücksichtigen, erfolgen die Zweitkorrekturen in diesem Jahr ausnahmsweise an der Schule, an der auch geschrieben wurde. Die Korrektoren können so auf die durch die Corona-Pandemie aufgetretenen schulinternen Besonderheiten bei der Wissensvermittlung besser eingehen. Im Unterricht nicht vermittelter Stoff wird bei der Bewertung im Sinne des Schülers „mit besonderem Augenmaß und hoher Sensibilität“ berücksichtigt.

10. Dürfen sich die Korrektoren absprechen?

Eine Abstimmung ist erlaubt, wenn dies der angemessenen Bewertung dient. Der Erstkorrektor darf seinen Kollegen informieren, dass ein bestimmtes Stoffgebiet aus der Prüfung zuvor nicht ausreichend behandelt wurde. Konkrete Angaben zur Bewertung oder gar zur erteilten Punktzahl dürfen nicht erfolgen. Die Anzahl und die Zuordnung der Bewertungsblöcke dürfen ebenfalls nicht verändert werden.

11. Dürfen die Schulen die Prüfungsaufgaben verändern?

Nein, das ist nicht möglich. Es handelt sich um ein Zentralabitur. Alle Schüler in Sachsen erhalten die gleichen Aufgaben.

12. Welche Termine wurden für die Abiturprüfungen festgelegt?

Erster schriftlicher Prüfungsblock und dazugehörige mündliche Prüfungen

22.04. (Mittwoch) Religion

23.04. (Donnerstag) Graecum

24.04. (Freitag) Physik

27.04. (Montag) Geschichte

28.04. (Dienstag) Biologie

29.04. (Mittwoch) Chemie

30.04. (Donnerstag) Deutsch/Sorbisch

04.05. (Montag) Latinum/Hebraicum

05.05. (Dienstag) Mathematik

06.05. (Mittwoch) Geographie/G/R/W

07.05. (Donnerstag) fachpraktisch Fremdsprachen

08.05. (Freitag) Fremdsprachen

11.05. (Montag) Sport, Musik, Kunst, Französisch

Zweiter schriftlicher Prüfungsblock und dazugehörige mündliche Prüfungen

13.05. (Mittwoch) Religion

14.05. (Donnerstag) Geschichte

15.05. (Freitag) Physik

18.05. (Montag) Deutsch/Sorbisch

19.05. (Dienstag) Biologie

20.05. (Mittwoch) Chemie

25.05. (Montag) Graecum

26.05. (Dienstag) Latinum/Hebraicum

27.05. (Mittwoch) Mathematik

28.05. (Donnerstag) Geographie/G/R/W

29.05. (Freitag) fachpraktisch Fremdsprachen

02.06. (Montag) Sport, Musik, Kunst, Fremdsprachen

Termine für den dritten schriftlichen Prüfungsblock und dazugehörige mündliche Prüfungen

06.07.: LK Deutsch, LK Mathematik

07.07.: alle weiteren LK

08.07.: Grundkurse

09.07.: Fachpraktisch Fremdsprachen

Die Termine für die mündlichen Prüfungen finden unmittelbar danach statt.

Lesen Sie auch:

Lehrergewerkschaft kritisiert zu zeitige Schulöffnung für Abschlussklassen

„Verfahren unfair“: Philologenverband sieht Abiturfahrplan in Sachsen kritisch

Sachsen hält an geplanten Abitur-Prüfungen fest

Notabitur für Sachsen ist vorerst vom Tisch

Von Matthias Roth