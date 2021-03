Dresden

Bei den Selbsttests in Schulen sind in dieser Woche 168 Infektionen von Schülerinnen und Schülern entdeckt worden. Bei den Lehrkräften seien es 34 positive Ergebnisse gewesen, teilte das Kultusministerium in Dresden am Freitag mit. Unter der Schülerschaft gab es 163.700 Tests und bei den Lehrkräften 25­.400.

Seit Mittwoch lägen genügend Selbsttests an den Schulen vor. Das Land Sachsen hat für die beiden Wochen vor Ostern je 500.000 Tests beschafft. 3400 Schüler und 25 Lehrer hätten den Test verweigert.

Nur wer an den Tests teilnimmt oder ein externes negatives Ergebnis vorlegen kann, darf die Schule betreten. Die älteren Schülerinnen und Schüler werden einmal pro Woche getestet, die Lehrkräfte zweimal. Grundschüler sind von der Testpflicht bisher ausgenommen.

Kritik vom Philologenverband

Der Philologenverband Sachsen kritisierte unterdessen die schlechte Organisation der Corona-Testungen in den weiterführenden Schulen zu Beginn des Wechselunterrichtes der 5. bis 10. Klassen.

„Es hat sich gezeigt, dass das Kultusministerium einmal mehr Dinge angekündigt hat, ohne sich um die konkrete Umsetzung vor Ort zu kümmern. Man hätte sich im Vorfeld mit den Schulleitungen beraten müssen“, erklärte Thomas Langer, Landesvorsitzender des Philologenverbandes Sachsen (PVS). „Neben den verspätet eingetroffenen Test-Kits fehlten den Schulen ausreichend Materialien wie Desinfektionsmittel, -tücher und Mülltüten. Es kann nicht sein, dass Schulleiterinnen am Abend vor der Testung noch im Drogeriemarkt einkaufen müssen.“

Die Schulen mussten Langer zufolge zudem ständig ihre Stundenplanungen ändern, weil sich die Lage fast stündlich veränderte. „Dies führte zu großem Frust bei Schülerinnen, Schülern und ihren Lehrkräften. Insbesondere die Belastung der Lehrerinnen und Lehrer ist am Limit“, so Sachsens PVS-Chef. Durch die zeitgleiche digitale Beschulung im Distanzunterricht und den Präsenzunterricht der Abschlussklassen sei die Belastungsgrenze ohnehin schon erreicht gewesen. „Wenn nun auch noch diejenigen Schüler gesondert digital unterrichtet werden müssen, deren Eltern sich den Tests verweigern, zwingen wir die sächsischen Lehrkräfte in einen Triathlon, den sie nicht schaffen können“, erklärte Langer.

Fehlende Weitsicht der Kultusbehörden

Dass nun in vielen sächsischen Regionen die Schulen wegen hoher Infektionszahlen wieder schließen, erachtet der Philologenverband als konsequent. Er kritisiert aber die fehlende Weitsicht der Kultusbehörden: „Hatte sich das nicht abgezeichnet? Nun haben wir den Zustand, dass in einigen sächsischen Kreisen die Schüler nur für ein paar Tage zum Testen in die Schule gekommen sind und ab nächste Woche wieder zu Hause bleiben. Das ist sehr ärgerlich.“ Langer warnte: „Ein solches Test-Chaos darf sich nach Ostern nicht wiederholen! Dann muss wieder der Unterricht und vor allem das Abitur im Mittelpunkt stehen.“

Von dpa/LVZ