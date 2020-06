Leipzig

Es ist ein kleines Trostpflaster für junge Erwachsene und alle anderen Interessierten während der Corona-Pandemie in Leipzig: Da viele klassische Formate der Berufsorientierung sowie Praktika abgesagt werden mussten, bietet die Stadt Leipzig und sein Referat für Beschäftigungspolitik zumindest jenen mit Internetzugang und Desktop eine digitale Alternative.

Am kommenden Donnerstag sind daher Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern zwischen 19 und 20 Uhr zur Online-Berufsorientierung per Livestream eingeladen. Das Angebot wird über bestimmte Berufe und Ausbildungsplätze, wie beispielsweise bei der Stadt Leipzig, den Helios Kliniken oder verschiedenen Firmen mit Sitz in der Messestadt, informieren.

Anzeige

Personaler und aktuelle Azubis beantworten zudem die Fragen der Zuschauenden und geben Tipps zum Bewerbungsablauf für die Saison 2021. Ebenso dabei ist der Leipziger Stadtschülerrat und moderiert die Sendung an der Seite des zuständigen Referats. Der Link zum Stream auf dem Videoportal Youtube wird im Vorfeld auf der Webseite der Stadt veröffentlicht. Konkrete Fragen an die Unternehmen können auch an diese Adresse gesendet werden: beschaeftigung@leipzig.de.

Weitere LVZ+ Artikel

Von lcl