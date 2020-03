Dresden

Das Verwaltungsgericht Dresden hat zwei Eilanträge gegen die von der sächsischen Regierung erlassene Allgemeinverfügung abgelehnt. In einem Fall war der Anmelder einer Demonstration vor Gericht gezogen, in einem anderen Fall ging es um die juristische Form der Allgemeinverfügung.

Einer der Antragssteller wollte am 31. März mit „sechs Teilnehmern“ unter dem Motto „Gesundheit und Grundrechte für alle“ demonstrieren. Die Allgemeinverfügung verbietet jedoch grundsätzlich öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen sowie sonstige Versammlungen. Dadurch sah der Betroffene sein Grundrecht auf Versammlungsfreiheit verletzt. Er führte an, eine ausreichende Abwägung zwischen den Grundrechten Versammlungsfreiheit und Gesundheitsschutz sei nicht vorgenommen worden.

Gericht: Beschränkung des Versammlungsrechts angemessen

Die Richter der 6. Kammer des Verwaltungsgerichts Dresden folgten dieser Argumentation nicht, erklärte Gerichtssprecher Robert Bendner am Montag. Zwar sei auch in diesem Fall der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. In Anbetracht der gesundheitlichen Gefährdung vieler Menschen erscheinen den Richtern die Beschränkungen der Versammlungsfreiheit für einen vorübergehenden Zeitraum für angemessen. Die grundrechtlich geschützten Interessen des Klägers hätten zurückzustehen.

Antragssteller: Nachteile für Bevölkerung überwiegen

In einem weiteren Verfahren (Az 6 L 220/20) kritisierte ein Antragssteller, dass die weitreichenden Verbote durch das Sozialministerium nicht mit einer Allgemeinverfügung hätten geregelt werden dürfen. Dazu hätte es einer Rechtsverordnung bedurft. Der Betroffene argumentiert, die Eingriffe seien nicht verhältnismäßig und deren Nachteile für die Bevölkerung würden gegenüber den Vorteilen überwiegen. Das Gericht folgte laut Sprecher Bendner der Auffassung des Antragsstellers nicht: Die Einschränkungen seien verhältnismäßig. Entgegen der Auffassung des Landgerichts München (Az.: M 26 S 20.1252) sieht das Dresdner Gericht auch eine Allgemeinverfügung als wirksam an.

Die Entscheidungen des Gerichts sind noch nicht rechtskräftig. Die Betroffenen können binnen zwei Wochen Beschwerde bei Sächsischen Oberverwaltungsgericht einlegen.

Von Johannes Angermann