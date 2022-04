Die Politik hat die ihr zur Verfügung stehenden Mittel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgeschöpft. Mehr Her als Hin – in den Debatten um Impfpflicht und Quarantäne-Regeln. Ein politischer Kurs ist nicht mehr erkennbar. Es ist an der Zeit, die Verantwortung der Bevölkerung zu übergeben, meint unser Autor.