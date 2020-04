Ein Moralist, Demokrat, Aufklärer und Denker mit eigenem Kopf feiert Geburtstag

Leipzig

„Dableiben“, antwortet Lenz, der Titelheld des Romans, mit dem Peter Schneider 1973 den literarischen Durchbruch schaffte, auf die Frage, was er denn nun wolle zurück in Berlin, von den italienischen Behörden wegen politischer Umtriebe des Landes verwiesen.

Kein unentschuldigter Fehltag

Der Autor ist seinem Alter Ego treu geblieben bis zum 80. Geburtstag am 21. April: Keinen Tag hat er in der Zwischenzeit unentschuldigt gefehlt. Auch in den vielen Monaten, die er im Ausland verbrachte, immer wieder in Italien, immer wieder als Gast-Dozent renommierter US-Universitäten auf der anderen Seite des Atlantiks, blieb er da, mischte sich ein in die intellektuellen und politischen Debatten, nicht nur in den Feuilletons. Das offene Ende lasse „hoffen, daß Schneider über die in seine Gefühls- und Denkvorgänge eingegrabenen Apo-Jahre und über die Zeit danach, in der er das Denken und Fühlen unter fertigen Sätzen begrub, eines Tages Genaueres schreiben wird“.

Genauigkeit des Schreibens

Auch diesen Appell am Schluss von Christian Schultz-Gersteins im November 1973 in der „Zeit“ unter dem Titel „Ein Genosse auf der Suche nach sich selbst“ erschienener „Lenz“-Rezension hat Peter Schneider beherzigt: Nie wieder hat er seine Gefühle und Gedanken unter „fertigen Sätzen“ begraben. Und die Genauigkeit seines essayistischen wie belletristischen Schreibens ist ihm bis zum heutigen Tag oberste Maxime geblieben.

Da, wo es weh tut

Davon lebt auch seine jüngste Veröffentlichung: „Denken mit dem eigenen Kopf“ hat er die Sammlung überschrieben, die Essays der letzten 30 Jahre versammelt, und mit Kommentaren, Einordnungen, Eingeständnissen, selbstgewissen Sottisen aus heutiger Sicht versehen. Schneider scheut die Konfrontation nicht. Er geht auch in der Rückschau dahin, wo es weh tut, beleuchtet eigene Texte über den Fall der Mauer, die Wiedervereinigung, neue Nazi-Gewalt, Balkan-Kriege, deutsche Flüchtlingskrise, das deutsch-amerikanische Verhältnis, die Selbstzerstörung der, nein: seiner SPD. Er streift den Brexit und besucht Pegida.

Peter Schneider:Denken mit dem eigenen Kopf. Essays. Kiepenheuer & Witsch; 368 Seiten, 22 Euro Quelle: Kiepenheuer & Witsch

Unbeantwortete Fragen

Dass er sich nicht ausführlich zu Corona äußert, hängt mit der Drucklegung des Bandes zusammen. Am Wochenende erst hat er es im „ Tagesspiegel“ nachgeholt. Unter der Überschrift „Herr Spahn, ich möchte wissen ...!“ verlangt der gerade noch 79-jährige da Auskunft vom Gesundheitsminister, wie sie aussehe, die mögliche Intensivbehandlung eines durchaus rüstigen Angehörigen der Risiko-Gruppe im Covid-19-Ernstfall. Und wie wohl die Perspektive sich darstellt, sie erstens zu überleben und zweitens ohne bleibende Schäden.

Intellektueller Schock

Die Antwort steht einstweilen aus. Doch sind einem wie Schneider die richtigen Fragen ohnehin immer wichtiger gewesen. Und er hat sie durchaus auch sich selbst gestellt, hat sich abgewandt von den scheinbaren Gewissheiten, die sein Tun an vorderster Front der (West-)68er bestimmten – und die in den „größten intellektuellen Schock meines Lebens“ mündeten: „dass ich miterlebt hatte, wie sich viele Freunde, darunter einige der besten Köpfe meiner Generation, zehn Jahre lang im Namen eines schwachsinnigen Mao-Kultus einem Regime der Denkverbote und Denkzwänge ergeben hatten – und am Ende sogar den Massenmörder Pol Pot verteidigten.“

Lieblingsfeind der linken Orthodoxie

Seither macht Schneider weiter, wo sein Lenz am Ende des Romans angefangen hat – und hat sich damit zu einer Art Lieblingsfeind orthodoxer linker Intellektueller entwickelt. Dass da noch zahlreiche Rechnungen unbeglichen sind, nicht erst seit Schneiders unbedingt lesenswerter 68er-Analyse „Rebellion und Wahn“, diese Erkenntnis zieht sich wie ein roter Faden durch die Lektüre von „Denken mit dem eigenen Kopf“.

Falsch verstanden

Es ist diesem durchaus eitlen Publizisten noch immer anzumerken, dass er darunter leidet, sich falsch verstanden zu fühlen. Dass manche von denen, mit denen er vor mehr als einem halben Jahrhundert gemeinsam hinter roten Fahnen heragitierte, ihn nun in die rechte Ecke zu stellen versuchen.

Sehnsucht zu verstehen

Doch Peter Schneider besucht Pegida nicht aus Hingezogenheit, sondern aus Neugier, aus der Sehnsucht, das Merkwürdige zu verstehen. Und er kommt nicht aus Lager-Kalkül zu der Einschätzung, dass Gerhard Schröders „Agenda 2010“ eine historische Leistung war: „Trotz seiner ebenso unbegreiflichen wie unverzeihlichen Nähe zu Putin rechne ich dem Bundeskanzler a. D. Gerhard Schröder hoch an: Er ist in meiner Lebenszeit der einzige Politiker gewesen, der ein überfälliges Reformvorhaben für Deutschland in Angriff genommen hat. Er wusste, dass ihn die Durchsetzung dieses Vorhabens seinen Job kosten konnte oder kosten würde. Er hat es durchgezogen, hat Deutschland wieder zu einem der effizientesten Industrieländer der Welt gemacht – und seinen Job verloren.“

Ungeeignet für den Staatsdienst

Einen Job hatte Peter Schneider dagegen nie zu verlieren. Als Lehramts-Referendar, für den Staatsdienst mithin, wurde der in Lübeck geborene Sohn des Dirigenten und Komponisten Horst Schneider und vormalige Student der Germanistik, Geschichte und Philosophie wegen seiner politischen Aktivitäten in den späten 60ern nicht zugelassen.

Demokrat und Moralist der Aufklärung

Als die Behörden diese Einschätzung schließlich revidierten, war der „Lenz“ bereits erschienen und hatte seinen Urheber bereits zu dem freien Denker gemacht, der er bis heute blieb. Als Demokrat und Moralist der Aufklärung verpflichtet. Für sie tritt er mit seinen Texten ein, für sie eckt er an, macht er sich unbeliebt, bisweilen unmöglich.

Klar und schön

Er tut es ohne Dogmen und in größter sprachlicher Klarheit und Schönheit. Vielleicht ist überhaupt dies das größte Verdienst des Peter Schneider: Dass er die Sprache aus den Ketten der Ideologie befreit hat, dass er Sinnlichkeit und Witz, Ironie und Sarkasmus, Eleganz und den Spaß am eigenen klugen Gedanken in die deutsche Debattenkultur zurück brachte.

legitime Eitelkeit

Angesichts dieser Leitung sei ihm auch die Eitelkeit erlaubt. Und wenn er in „Denken mit dem eigenen Kopf“ unter seine im Juni 1989 im New Yorker „Times Magazin“ erschienene Betrachtungen zum Thema „Was wäre, wenn die Mauer fällt?“ ganz ungeschützt den Satz schreibt: „Ich gebe zu, ich bin ein wenig stolz auf diesen Text“, dann sei ihm auch das vergönnt.

Mauer-Visionär

Denn während sich andere linke Intellektuelle noch weitestgehend geschlossen gegenseitig der Gewissheit versicherten, dass sie niemals fiele, die Mauer, schrieb Peter Schneider diesen Satz: „Nur die Mauer hält die Illusion aufrecht, dass es nur eine Mauer sei, was die Deutschen trennt.“

