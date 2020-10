Entscheidung über Weihnachtsmarkt in Leipzig fällt am Dienstag

Leipzig

Die Entscheidung fällt in der kommenden Woche: Noch hängen Fragezeichen über der 2020er-Ausgabe des Weihnachtsmarktes in der Leipziger Innenstadt. „Am kommenden Dienstag trifft sich der Corona-Stab und wird endgültig darüber befinden“, so Stadtsprecher Matthias Hasberg.

Eins immerhin steht bereits fest: „Den Weihnachtsmarkt in der Form, wie wir ihn kennen, wird es nicht geben“, betont Hasberg, denn es ginge dringend darum, die Corona-Inzidenz zu senken. Die auf dem Tisch liegenden Optionen reichen von räumlicher Entzerrung bis zur kompletten Absage. „In der kommenden Woche wird sich die Stadt festlegen, schließlich müssen die Händler endlich Gewissheit haben.“

Das Werk 2 muss abwarten

Auch wie es um die kleineren Varianten bestellt ist, bleibt unklar. Ob der beliebte Weihnachtsmarkt am Connewitzer Kreuz auf dem Gelände des Werk 2 stattfinden kann, hängt laut Sprecherin Antje Hamel von der aktuellen Entwicklung und der nächsten sächsischen Corona-Schutzverordnung ab, die ab 1. November greifen wird. „Eine räumliche Entspannung wäre jedenfalls möglich“, so Hamel, „beispielsweise durch ein Wege-Leitsystem“. Das müsste dann mit dem Gesundheitsamt koordiniert werden.

Bereits diesen Freitag wird die Stadt darüber informieren, welche Corona-Regelungen künftig für Leipzig gelten sollen – unter anderem, was eine striktere Verordnung fürs Tragen von Masken betrifft. „Die wird mit Sicherheit beispielsweise für Behörden gelten, in denen enge Gänge einen vorgeschriebenen Abstand unmöglich machen“, sagt Matthias Hasberg.

