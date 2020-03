Ernährungsrat kritisiert Marktverbot – Leipziger Markthalle bietet eine Lösung

Leipzig

Thilo Egenberger ist glücklich, Kathrin Liegert ist glücklich, Margitta Kunze dito. Der Samstag war ein guter Tag, sowohl für den Betreiber der Plagwitzer Markthalle als auch für die regionale Produzentin und die Kundin. Denn den ersten Signalen aus dem Ordnungsamt zufolge hätte der Markt wegen der sächsischen Corona-Regeln nicht stattfinden dürfen. Doch Egenberger leistete im Vorhinein Überzeugungsarbeit, das Amt schritt nicht ein – und lieferte mit dem Plagwitzer Markt Anschauungsunterricht, wie gut Sicherheitsmaßnahmen vor Ort funktionieren.

Zufrieden mit dem Verlauf und der Sicherheit in der Markthalle in Plagwitz: Thilo Egenberger Quelle: Dirk Knofe

Ein Linienmuster aus Kreide überzog die 450 Quadratmeter Beton – Markierungen für die Kundschaft, um Abstand zu halten. Am Eingang begrüßte Marktmeister Moritz Giese die Eintreffenden, wies auf die Möglichkeit zum Händewaschen hin und behielt ein Auge darauf, dass sich nicht zu viele gleichzeitig in der Halle aufhielten.

„Die Bedingungen hier sind so ähnlich in den Supermärkten, durch das offene Tor gibt’s hier sogar Frischluft“, so Egenbergers Argument. Als einziges Bundesland hat Sachsen zu Beginn der vergangenen Wochen die Märkte geschlossen. Unter anderem der Ernährungsrat Leipzig übt entschieden Kritik an der Entscheidung aus Dresden. „Während wir grundsätzlich Maßnahmen wie Kontaktverbote gegen die Ausbreitung von Covid-19 befürworten, halten wir dieses Verbot für eine große Gefahr für wertvolle regionale Versorgungsstrukturen“, sagt Vereinsvorstand Alice Craemer. „Wir sollten die Direktvermarkter und kleinbäuerlichen Betriebe gegenüber den teils globalen Lieferketten im Großhandel unterstützen.“

Kretschmer kündigt Veränderungen an

Die Bedeutung räumt auch Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) im LVZ-Interview ein – und stellt Veränderungen in Aussicht: Man überlege, wie man denjenigen, die in der Region produzieren, auch die Möglichkeit des Verkaufens geben und gleichzeitig den Schutz vor einer Infektion ermöglichen könne, so Kretschmer.

Sie verweist zudem darauf, dass Wochenmärkte gleiche Möglichkeiten zur Infektionsprävention wie Supermärkte böten, „vielleicht sogar noch bessere“. Maßnahmen wie Kundenstopper seien auch hier einsetzbar und fänden in anderen Städten bereits Anwendung. „Vor allem aber verringern Wochenmärkte den Andrang auf Supermärkte und können so zu einer Entzerrung des Kundenaufkommens beitragen.“

Händewaschen leicht gemacht – in der Markthalle Plagwitz. Quelle: Dirk Knofe

Kathrin Liegert von Fischers Bäckerei aus Kühnitzsch, die in Plagwitz am Samstag einen Stand hatte, hofft sehr auf eine Veränderung. „Die plötzliche Schließung des Wochenmarkts in der Innenstadt um die Mittagszeit war ein Schlag ins Gesicht“, erzählt sie. „Wir alle sind auf unserer für einen kompletten Markttag kalkulierten Ware sitzen geblieben.“

Aus Sicht des Ernährungsrats weist gewinnen die Märkte mit ihren regionalen Erzeugnissen gerade angesichts der aktuellen Lage an Bedeutung. „Ob durch das Ausbleiben tausender migrantischer Saisonarbeitskräfte oder moralisch fragwürdige Lebensmittelimporte aus schwer betroffenen Ländern wie Spanien und Italien – diese Krise weist einmal mehr auf bestehende Schwächen unseres globalen Ernährungssystems hin“, betont Alice Craemer.

Wie sicher und besonnen es auf den Märkten zugehen kann, zeigt das Beispiel in Plagwitz. Sieben regional produzierende Händler konnten hier ihre Ware anbieten. „Dieser Ort hilft mit, unsere berufliche Existenz zu retten“, sagt Kathrin Liegert. Sie verkauft sonst auf insgesamt fünf Märkten, vier sind ihr jedoch durch den sächsischen Verbots-Alleingang weggebrochen. „Hinzu kommt: Ich freue mich eh jedes Mal auf den Plagwitzer Wochenmarkt, die Atmosphäre ist besonders schön, alle sind entspannt.“

Das ist auch Margitta Kunze, die regelmäßig an dem Ort einkauft, der dem verwaisten Jump House gegenüber liegt. „Ich bekomme Ware, von der ich weiß, dass sie kurze Anfahrtswege und hohe Qualität hat“, sagt die Leipzigerin. „Deshalb bin ich heilfroh, dass der Markt stattfinden konnte.“

„Die Leute sind vorsichtig“

Das Einkaufspublikum, das unter Käse, Gemüse, Eingemachtem und Fleisch auswählen kann, ist deutlich jünger als im Leipziger Zentrum, und jeder hält sich an die Maßgaben. „Die Leute sind alle sensibilisiert und vorsichtig“, stellt auch Marktmeister Giese fest. Um 13 Uhr ist Schluss und Egenberger mehr als zufrieden. „Es ist so gelaufen, wie ich es mir erhofft habe“, sagt er. „In den vier Stunden sind um die 200 Leute hier gewesen, nie waren mehr als 25 Kunden in der Halle.“ Er hofft nicht nur darauf, dass es nächsten Samstag weitergeht – sondern davor schon für alle Märkte. So wie in allen anderen Bundesländern.

