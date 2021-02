Erst-Impfungen im Leipziger Schnee-Chaos: Wer nicht erscheint, muss neu beantragen

Leipzig

Das Schneechaos wirkt sich bislang offenbar nicht auf das Impfen gegen Corona in Leipzig aus. Trotz der extremen Wetterbedingungen lief am Montag der Betrieb im Impfzentrum an der Neuen Messe normal weiter, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bekannt gibt. Definitiv beeinträchtigt war allerdings die Impfstoff-Lieferung, die um einen Tag verschoben werden musste.

„Das Gelände ist beräumt und somit zugänglich“, informiert Nicole Schraudner aus der Leipziger Kommunikationsabteilung. „Alle Mitarbeitenden sind vor Ort, das Impfzentrum kann normal betrieben werden.“ Gegen Mittag lagen noch keine Informationen über Termin-Absagen vor, doch die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte analog zur Schneehöhe gestiegen sein. Wichtig dabei: „Nicht wahrgenommene Erst-Impftermine verfallen und müssen neu beantragt werden“, so das DRK.

Neue Termine über Hotline

Geht es um die Zweitimpfung, sollten sich durch die Wetterlage verhinderte Personen an die Hotline für die Impfvergabe unter der Telefonnummer 0800 0899089 wenden. „Hier werden die Absagen für Zweitimpfungen sowie die Namen und die Rückrufnummer der Impfwilligen aufgenommen“, sagt Schraudner. „Nach Rücksprache mit dem betreffenden Impfzentrum wird über die Hotline ein neuer Termin vereinbart.“

Was, wenn die Bestellten wegbleiben, das Mittel jedoch auf jeden Fall vor dem Verfallsdatum verimpft werden muss? „Hierfür werden Personen aus der Prio-1-Gruppe kontaktiert, die mobil sind“, klärt Schraudner auf. „Zum Beispiel Arztpraxen und Pflegedienste.“

Dass es am Montag zu keinen Störungen an der Neuen Messe kam, bestätigt Constanze Müller. „Mit Verspätungen wie in meinem Fall geht man dort kulant um“, berichtet die Leipziger Zahnärztin, die auf Langlauf-Skiern zu ihrem Ersttermin fuhr. „Ich musste nur wenige Minuten warten, alles war bestens koordiniert und die Stimmung sehr gut.“

Erfolgreiches Impfen im Heim

Auch das mobile Impfen ist weitergelaufen. Trotz der schon am Sonntag großen Schneemengen bekamen in der Seniorenresidenz Alloheim in Gohlis 101 Pflegende und Bewohner wie geplant ihre Spritze. „Das DRK hat alles toll organisiert, die Johanniter haben vor Ort einen Klasse-Job gemacht“, resümiert Leiterin Gudrun Günzel-Grassmann. Problematisch war nur der Ausfall des Fahrstuhls. „Der zuständige Mechaniker wohnte auf dem Dorf und war eingeschneit, vier Stunden später aber war er hier“, so die Chefin.

