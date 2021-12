Leipzig

In Sachsen sind die ersten Infektionen mit der neuen Omikron-Mutation durch Sequenzierungen bestätigt worden. Wie Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte, hätten sich zwei Verdachtsfälle aus Dresden und Leipzig inzwischen bestätigt. Darüber hinaus gebe es noch elf weitere Infektionen, bei denen die Virusvariante aktuell noch überprüft werden – im Vogtland und im Erzgebirge.

In Leipzig ist ein 37-jähriger Mann betroffen. Wie Stadtsprecher Matthias Hasberg auf LVZ-Nachfrage erklärte, sei der Messestädter kürzlich aus dem europäischen Ausland eingereist und bereits seit vergangener Woche in häuslicher Quarantäne. Bisher zeigten sich bei ihm keine schweren Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Hinweise, dass der 37-Jährige das Virus auf Kontakte übertragen hat, gebe es bisher nicht.

Laborüberprüfungen sind nur Stichproben

Wie Hasberg weiter sagte, sei der Verdachtsfall bei der Auswertung eines PCR-Tests aufgefallen. In der Folge habe ein Labor dann eine Sequenzierung vorgenommen. „Das sind in der Regel auch in Leipzig immer nur Stichproben, die genommen werden können“, so der Stadtsprecher. Insofern sei es durchaus möglich, dass auch weitere Menschen in in der Messestadt bereits von einer Infektion mit der Omikron-Variante betroffen sind.

Anfang Dezember war der erste Verdachtsfall mit dieser Virus-Variante in Leipzig aufgetaucht. Auch damals war ein 37-Jähriger betroffen. Bei der anschließenden Untersuchung im Labor konnte sich die Mutmaßungen aber nicht bestätigen. Es handele sich beim aktuellen Fall nicht um dieselbe Person, hieß es am Freitag.

30 Mutationen gegenüber früheren Virus-Varianten

Die Mutation (B.1.1.529) ist erst seit wenigen Wochen bekannt. Laut Robert-Koch-Institut weist Omikron mehr als 30 Veränderungen gegenüber den Vorgängervarianten auf, viele hätten bisher noch nicht ausreichend untersucht werden können. Insofern seien Schlussfolgerungen über die Konsequenzen einer Infektion noch unklar. Klar ist bisher: Die Variante breitet sich erheblich schneller und mit höherer Viruslast aus als alle Vorgängerinnen. In Dänemark und Großbritannien steigen die Infektionen seit einigen Tagen in bisher ungekannter Weise an – obgleich beide Länder eine höhere Impfquote als Deutschland haben.

Erstmals erkannt wurde die Mutation in Südafrika – aufgrund der dort flächendeckenden Überwachung. Darüber hinaus sind auch bereits Fälle aus 75 anderen Ländern bekannt. In Deutschland wurden bis Dienstag 375 Verdachtsfälle bestätigt, vielfach in Nordrhein-Westfalen und Hamburg. Darunter war auch ein größerer Ausbruch.

Von Matthias Puppe