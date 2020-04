Frohburg/Eschefeld

Anne ist 12. Reitet für ihr Leben gern und hat in der Reitschule Jacob schon viel gelernt. Zwei Mal pro Woche sitzt sie normalerweise beim Eschefelder Reitverein auf Lola und trainiert. Sie hat schon ihr ersten Turnier bestritten. Anne, ihre Freundinnen Alyssa (10), Lucie (11), Lara (8) und alle anderen sind traurig. „Die Kinder dürfen nicht mehr zu den Pferden, kein Pferd mehr von der Koppel führen, kein Putzen, kein Reiten, keine Freunde wiedersehen – die Pferde fehlen“, schreibt Annes Mutter Antje Winter der LVZ. Die Coronakrise macht das geliebte Hobby der mittlerweile 70 Kinder, die im Verein trainieren, unmöglich. Alle hoffen auf Hilfe für die Reitschule, damit der Unterricht nach Corona wieder stattfinden kann.

Alyssa und Anne auf Mia und Lola Quelle: privat

Reitschulen unterliegen dem Verbot des Sportstättenbetriebes

Die Betreiberin und Reitlehrerin Anke Laggerbauer weiß nicht, wann das sein wird: „Wann es konkrete Lockerungen für Sportstätten gibt, ist nicht abzusehen. Aktuell ist es so, dass niemand außer den Pferdebesitzern auf den Hof darf.“ Solange bedeutet das für die Reitschule Jacob – keine Einnahmen und laufende Kosten, wie Versicherung, Versorgung der Tiere und die Pflege der Anlage.

Normalerweise würde Laggerbauer jetzt die Bestellung für das Futter im nächsten Jahr aufgeben. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis die Rücklagen aufgebraucht sind. „Wir hatten auch vor, ein neues Schulpferd zu kaufen – das ist jetzt alles auf Eis gelegt. Solange wir keine Einnahmen haben, können wir nicht investieren“, so Laggerbauer.

Pferde leiden unter der aktuellen Situation

Ein anderes Problem: Die akute Situation wirkt sich ungünstig auf die Gesundheit der Reitschulpferde und -ponys aus. Laggerbauer: „Die Tiere wurden vor der Krise jeden Tag durch unsere Mitglieder bewegt. Jedes Mädchen ist für eins der älteren Schulpferde verantwortlich. Pferde müssen bewegt werden. Das ist jetzt massiv eingeschränkt, weil keiner aufs Gelände darf.“

Lara, Melanie und Reitlehrerin Anke Laggerbauer beim Unterricht. Quelle: privat

Gedanken, die sich auch die Kinder machen. Pferdebegeisterte Kinder im Alter zwischen 4 und 18 Jahren, die in Eschefeld ein Hobby und eine Aufgabe gefunden haben. Die sich fragen, wie es Tibor, Lola, Mia und den anderen Pferden geht. Zu den Schwierigkeiten beim Homeschooling und dem Verbot, sich mit den Freunden zu treffen – „eine Herausforderung für Groß und Klein“, beschreibt es Antje Winter. Ihre größte Angst sei, dass ihre Reitschule die Coronakrise finanziell nicht übersteht. „Pferde kann man nicht in Kurzarbeit stecken. Und sie können sich ihr Futter auch gerade nicht selbst verdienen“, umschreibt es die Lehrerin.

Kinder werben mit Bildern um Unterstützung für die Reitschule

Die Kinder haben zu Buntstiften gegriffen, um einen bunten Hilferuf in die Welt zu schicken. Die Zeichnungen mit Pferden sollen potenzielle Sponsoren aufmerksam machen, der Reitschule unter die Arme zu greifen. „Wir wissen, dass alles ein Kreislauf ist und sich in der Krise die Maus in den Schwanz beißt. Die Landwirtschaftsbetriebe arbeiten auf Hochtouren und müssen ihre Dienstleistungen genauso bezahlt bekommen. Aber vielleicht kann man sich entgegen kommen“, hofft Anke Laggerbauer auf Unterstützung.

Die Ankündigung aus der Politik, dass nach dm 4. Mai zumindest wieder Einzelunterricht möglich sein wird, ist ein Lichtblick. Wenn auch nur ein kleiner. „Einzelunterricht bedeutet andere Preise als in Gruppen“, erklärt die Reitschullehrerin weiter. „Das werden Eltern nicht immer stemmen können. Erst recht, wenn sie sich selbst gerade in Kurzarbeit befinden. Es ist ein Teufelskreis.“

Von Thomas Lieb