Am 27. Dezember haben die ersten Menschen in Deutschland eine Impfungen gegen das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 erhalten. In den kommenden Wochen und Monaten sollen in Sachsen möglichst viele Menschen gegen den Covid-19-Erreger geimpft werden. Was ist bei einer solchen Impfung wichtig?

Wie läuft die Corona-Impfung ab?

Jeder Patient bekommt im Abstand von drei Wochen jeweils eine Dosis in den Oberarm gespritzt. Der Wirkstoff der Corona-Impfung bleibt für einige Stunden im Muskel und das Immunsystem hat so Zeit, ihn zu erkennen und darauf zu reagieren.

Wer wird zuerst geimpft?

Zuerst geimpft werden Menschen über 80 Jahren, sowie Pflegekräfte in stationären Einrichtungen für Älterer oder Pflegebedürftige. Hinzu kommt medizinisches Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen, in Rettungsdiensten oder in Impfzentren.

In einem zweiten Schritt werden Menschen über 70 Jahren geimpft. Außerdem sollen Menschen mit einem sehr hohen oder hohem Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, wie Transplantationspatienten, Demenzkranke und Menschen mit Trisomie 21 geschützt werden. Hinzu kommen Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Menschen in Asyl- oder Obdachlosenunterkünften.

In einem dritten Schritt werden Menschen über 60 Jahren geimpft, dazu Übergewichtige, Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen wie Diabetes, HIV, Nieren- oder Lebererkrankung, Herzerkrankungen oder Bluthochdruck. Auch Krebs- und Asthmakranke sowie Menschen mit Autoimmun- oder rheumatischen Erkrankungen sollen geschützt werden.

In dieser dritten Stufe können sich auch Mitarbeiter von Polizei, Streitkräften, Katastrophenschutz, Justiz, Feuerwehr sowie der Verwaltung, des Lebensmitteleinzelhandels und Regierungen impfen lassen.

Wo wird geimpft?

Zuerst wird in Alten- und Pflegeheimen geimpft. Dazu sind mobile Impfteams im Einsatz. Des Weiteren hat Sachsen gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz und weiteren Partnern 13 Impfzentren eingerichtet. Jeder Landkreis sowie die kreisfreien Städte Leipzig, Dresden und Chemnitz verfügen über ein solches. In der Stadt Leipzig befindet sich das Impfzentrum auf der Neuen Messe. Im Landkreis Leipzig wird in Borna im leerstehenden Gebäude eines Discounters geimpft. Im Landkreis Nordsachsen ist das Impfzentrum in der Stadthalle untergebracht.

Überblick: Alle Impfzentren in Sachsen

Wie bekommt man einen Termin?

Eine Impfung in einem der 13 sächsischen Impfzentren oder bei einem der mobilen Impfdienste ist nur mit einem Termin möglich. In einem ersten Schritt erhalten die etwa 990 Pflegeheime in Sachsen Formulare, um sich für die Impfungen anzumelden. Im Januar sollen dann auch Menschen über 80 Jahre, die zu Hause leben, die Impfung erhalten können. Sie werden laut Sächsischem Sozialministerium angeschrieben und können dann Impftermine vereinbaren.

Welcher Impfstoff kommt zur Anwendung?

Von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA ist bislang nur der Impfstoff „BNT162b2“ der Hersteller Biontech und Pfizer zugelassen. Dieses Serum wird in der nun beginnenden Impf-Kampagne verabreicht.

Eine Dosis des Biontech-Impfstoff Quelle: imago images/Future Image

Wie viele Impfdosen stehen bereits zur Verfügung?

Am Zweiten Weihnachtsfeiertag hat Sachsen 9750 Impfdosen erhalten. Das Sächsische Sozialministerium erwartet für den Montag eine weitere Lieferung von 24.375 Dosen des neuartigen Impfstoffes der Unternehmen Biontech und Pfizer, die dann weiter verteilt werden sollen. Bundesweit soll am 30. Dezember eine weitere Lieferung erfolgen. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist geplant, im Januar wöchentlich etwa 670.000 Dosen auszuliefern.

Der mRNA-Impfstoff muss gekühlt transportiert und gelagert werden. Von zentralen Lagern in den Bundesländern erfolgt die Verteilung an die jeweiligen Impfzentren oder die mobilen Impfdienste..

Wie wirksam ist der Impfstoff ?

Bei den Tests des Impfstoffs von Biontech und Pfizer wurden sowohl Wirksamkeit als auch Nebenwirkungen unter 38.955 Personen untersucht. Dabei erhielt etwa die Hälfte der Probanden ein unwirksames Placebo, die übrigen das Serum. Die Untersuchungen zeigte eine Woche nach der zweiten Gabe eine deutliche Reduktion einer Sars-CoV-2-Infektion im Bereich von über 90 Prozent.

Wie wirkt der Impfstoff von Biontech und Pfizer ?

Der Impfstoff ist ein sogenannter mRNA-Impfstoff. Diese Art wurde erstmals für den Menschen zugelassen. Das Mittel enthält ein mRNA-Molekül. Dieses stellte eine Bauanleitung für einen Teil des Coronavirus Sars-CoV-2 dar. Damit können menschliche Zellen selbst ein Protein (Eiweiß) des Virus herstellen. So wird das Immunsystem zur Bildung von Abwehrstoffen angeregt. Bei späterem Kontakt mit dem Coronavirus wird das entsprechende Protein erkannt, und der Erreger kann schnell und gezielt bekämpft werden.

Welche Nebenwirkungen hat der Impfstoff ?

Wie bei anderen Impfungen auch können Müdigkeit, Kopfweh, Schmerzen an der Einstichstelle auftreten. Laut einer im „ New England Journal of Medicine“ veröffentlichten Studie zum Biontech-Präparat kann es zudem zu Schüttelfrost, Durchfall oder Muskel- und Gliederschmerzen kommen, teilweise auch zu Fieber. Diese Symptome waren im Allgemeinen schwach bis mäßig und klangen nach kurzer Zeit wieder ab.

Etwaige Nebenwirkungen werden auch weiterhin überwacht – in Deutschland zum Beispiel durch das zuständige Paul-Ehrlich-Institut. Auch Patienten können auf der Internetseite „nebenwirkungen.bund.de“ Rückmeldungen zur Verträglichkeit geben.

Besteht eine Impfpflicht?

Nein. Die Impfung ist freiwillig.

Von Johannes Angermann/dpa/rnd