Leipzig

Der Mann will Sex. „Wir haben leider geschlossen“, klärt ihn die Frau am Einlass auf. „Wusste ich gar nicht“, murmelt er und verschwindet in der Mittwochnacht. Unter normalen Umständen ist das Haus am Wasserturm ein Bordell, doch Corona hat die Üblichkeit gerade wieder ausgehebelt. Seit dem 22. November ist Sexarbeit im Leipziger FKK Saunaclub verboten und das Haus an der Torgauer Straße inzwischen ein Testzentrum – definitiv das ungewöhnlichste der Stadt.

Bis vor kurzem hätte der Satz „Schatz, ich war kostenlos im Puff“ als geschmacklos-absurd gegolten und Beziehungen mindestens auf eine harte Probe gestellt. Jetzt besitzt er anekdotische Wahrheit. Franziska Mantello, Geschäftsführerin des Clubs, sitzt in der leeren Bar und erzählt bei Zigarette und Cappuccino, wie es zur Metamorphose kam. „Getestet haben wir hier ja schon vorher, als der Betrieb unter 3G-Bedingungen noch lief“, sagt die Chefin. „Nach dem Verbot habe ich beschlossen, die Station zu behalten und auszubauen.“

Will ihr Personal weiter beschäftigen: Franziska Mantello, Chefin des FKK Saunaclubs. Quelle: André Kempner

Seit das horizontale Gewerbe erneut am Boden liegt, will die 49-Jährige den rund 20 Festangestellten am Wasserturm dennoch Beschäftigung und Verdienst bieten. Deshalb absolvierten Thekenfrau, Hausmeister, Wirtschafter oder Küchenkräfte eine Schulung beim Deutschen Roten Kreuz und sind nun zertifiziert, auch Mantello selbst. Seit dem 2. Dezember firmiert das Haus an der Torgauer Straße als offizielles Testzentrum. Ein moralisches Angebot, rund um die Uhr und auch an Feiertagen. Das ist einmalig.

Das von einem privaten TV-Sender erhoffte platt-voyeuristische Bild von Prostituierten, die in transparenter Schutzkleidung Abstriche in Nasenlöchern von Gästen machen, bedient das Bordell nicht. Denn die selbstständigen Sexarbeiterinnen, die sich hier sonst einmieten, wechselten in Bundesländer, in denen das Verbot nicht gilt – oder in die illegale Prostitution. Das macht Mantello Sorgen. „Ich hoffe, sie kehren zurück.“

Zunächst Befangenheit

Weil sich das Testangebot über volle 24 Stunden streckt, wird es nie stressig. Und gerade ist es ruhig in dem rot gestrichenen und beleuchteten Haus, an dem man gemeinhin in peinlicher Berührung vorbeifährt. Zwar gilt Sexarbeit seit 20 Jahren als anerkannter Beruf, doch natürlich bleiben bürgerliche Missbilligung und das Verruchte. Wer seinen Körper verkauft, verstößt gegen Konventionen. Registriert Franziska Mantello Hemmungen, Befangenheit bei der neuen Kundschaft? „Manche sind ein bisschen zurückhaltend und skeptisch, das verfliegt aber schnell, denn die Stimmung hier ist locker.“

Ja, durchaus ein bizarres Gefühl, hier zu sitzen, auf einem Stuhl vor einer Wand, an der sich gemalte Tänzerinnen räkeln. Die Test-Ecke liegt neben der Rezeption und vor einer Tür, die zu Bar, Sauna und den so genannten Loverooms führt, in denen Liebe keine romantisch schwärmende Komponente atmet, sondern sexuellen Spannungsabbau. Gerade schnüffelt Bruno vorbei, ein französischer Bulli und Mantellos Ein und Alles. Für ihren Hund hat sie sogar mal ein Ledermäntelchen schneidern lassen. An diesem Abend allerdings trägt er es nicht aus; desinteressiert am Besuch verzieht er sich ins Nebenzimmer. Nun senkt Mitarbeiterin Carola Jädicke in vorgeschriebener Schutzmontur das Stäbchen in die Nase. Zehn Minuten später verkündet sie: „Sie sind negativ.“

Echo durchweg positiv

Draußen stehen zwei weitere Testwillige. Befragt oder gar fotografiert werden möchten sie nicht. Doch Jädicke und Mantello kennen genug Feedback. „Gerade Schichtarbeiter sind sehr dankbar, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit zu uns können. Auch viele Frauen kommen vorbei. Das Echo ist durchweg positiv.“ Carola Jädicke befindet, dass die 24/7-Präsenz „den Druck rausnimmt, wenn man sich testen lassen muss“. Solche verbalen Steilvorlagen für Parallelen zwischen Test und Erotik gibt es quasi von der Stange. Mantello kommentiert so etwas mit gelassenem Lächeln.

Nachts steht aus Sicherheitsgründen keine Frau am Tresen. Zwischen 21 und 9 Uhr baut sich Ralf dort auf. Im normalen Berufsleben ist der muskelbepackte Mann mit voluminösem Nacken „der Typ fürs Grobe, wenn die Damen Schwierigkeiten mit Kunden haben“, sagt er lächelnd. „Das passiert aber nur sehr selten.“ Spätestens wenn Ralf im Türrahmen steht, kühlt sich emotionale Erhitzung schnell ab. Jetzt ist er der Nachttester und froh, etwas zu tun zu haben. Auch er muss manchmal Männer abweisen, die nicht wissen, dass das Haus zur Zeit seiner ursprünglichen Bedeutung enthoben ist.

Wie lange das noch so bleiben wird, weiß niemand. Auch wenn am 12. Januar Kabinettsmitglieder in Dresden die Köpfe zusammenstecken werden, geht Mantello vorerst nicht von Lockerungen aus, schon gar nicht für den Bereich der körpernahen Dienstleistungen. Erst muss die Omikron-Welle abebben. „Wir werden das hier sicher noch eine Weile so beibehalten.“ Dann kehrt Franziska Mantello zurück zum Empfang: Kundschaft.

Von Mark Daniel