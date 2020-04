Leipzig

Am Donnerstagabend beginnt der muslimische Fastenmonat Ramadan. Aufgrund der Corona-Pandemie ist dies in Sachsen und im Rest Deutschlands jedoch mit Einschränkungen verbunden. Insbesondere für das gemeinsame Fastenbrechen, das meist in Gemeinschaft begangen wird, sowie für die verschiedenen Gottesdienste gelten die Bestimmungen, die in der Corona-Schutzverordnung des Freistaates festgelegt sind. Das teilte die Landesregierung am Donnerstag mit.

„Wenige Tage ist es her, dass Menschen in Sachsen Ostern und das Passahfest gefeiert haben. Gläubige mussten auf den Besuch ihrer Gotteshäuser verzichten. Kirchen und Synagogen blieben leer“, wird Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) in der Mitteilung zitiert. „Der Coronavirus unterscheidet nicht nach Herkunft und Religion. Deshalb erwartet Musliminnen und Muslime ein außergewöhnlicher Ramadan in diesem Jahr.“ Trotz der teilweisen Lockerung der Regelungen müssten Gläubige weitestgehend auf den Besuch von Moscheen verzichten, das Fasten könne nur im engsten Kreis gebrochen werden. Dasselbe gelte für das Fest des Fastenbrechens, mit dem der Ramadan am 24. Mai endet.

Moscheen in Sachsen hätten nach Ausbruch des Virus sofort reagiert und ihre Pforten geschlossen, heißt es weiter. Köpping dankte den Vertretern der muslimischen Organisationen dafür und bat darum, mit den kürzlich getroffenen Lockerungen verantwortungsvoll umzugehen. Die seit 20. April gültige Schutzverordnung erlaubt zumindest Gottesdienste mit bis zu 15 Teilnehmenden.

