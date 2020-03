Feuerwehren stellen Ausbildungen ein, sind aber alle einsatzbereit

Landkreis

Zu den systemrelevanten Jobs gehören die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Leipzig. Gleichwohl es sich dabei um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, muss die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten werden. Und dafür hat der Kreisfeuerwehrverband sowie der Kreisbrandmeister pauschale Verhaltensempfehlungen gegeben.

Nur tun, was nötig ist

„Es gibt tatsächlich erste Einschränkungen im Feuerwehrwesen des Landkreises“, erklärte Kreisbrandmeister Nils Adam. „Wir haben alle überörtlichen Ausbildungen eingestellt, das betrifft beispielsweise den Atemschutz und den Brandübungscontainer. Zudem haben wir den Feuerwehren in den Städten und Gemeinden empfohlen, nur noch das zu tun, was zur Aufrechterhaltung und zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft nötig ist.“ Gleich lautend hieß es aus dem Kreisfeuerwehrverband, „dass die Ausbildung in den Feuerwehren eingestellt wird, damit in diesem Rahmen eine mögliche Übertragung von Erregern unterbunden wird“, betonte Mike Köhler. Kernaussage aber sei, so Adam und Köhler gleichermaßen, „dass keinerlei personelle Engpässe durch Quarantäne bekannt und nach derzeitigem Stand alle Feuerwehren einsatzbereit sind.“

Absage aus taktischen Gründen

Die drei Borsdorfer Ortswehren haben ihre Feuerwehrdienste abgesagt, um in Notfällen die notwendige Einsatzbereitschaft zu garantieren. Aus dem Bornaer Gerätehaus wird mitgeteilt, dass sämtliche Dienste abgesagt sind. „Das betrifft bei uns jeden Dienstag die Theorie-Ausbildungen für die aktiven Kameraden“, erklärt der Sprecher. Bisher sei keiner der Einsatzkräfte krank oder in Quarantäne, sodass die Einsatzbereitschaft in den nächsten Wochen aufrecht erhalten werden könne. Auch die Feuerwehr Groitzsch hat „aus taktischen Gründen den Dienstbetrieb vorerst eingestellt“. Und, so Stadtwehrleiter Mike Köhler, „bis zum 19. April finden keine Ausbildungen in den einzelnen Abteilungen statt.“ Für Köhler sei es wichtig, „so lange wie möglich einsatzbereit zu bleiben“.

Löscheinsätze wie hier wären nicht gut, aber trotz Covid19 von den Feuerwehren im Landkreis technisch und personell zu stemmen. Quelle: Frank Schmidt

Selbstdisziplin statt Feiereifer

„Für Wurzen hat der Stadtwehrleiter festgelegt, dass bei Blaulichteinsätzen nur Kameraden zur Stange halten sollten, die keine Symptome von Infekten jeglicher Art haben, und sei es nur ein leichter Schnupfen“, ließ Thilo Bergt im Stadthaus Wurzen wissen. Um das letztendlich auch durchzusetzen, so Bergt, „ist äußerste Selbstdisziplin statt Feuereifer gefragt“. Über die Empfehlung von oben hinaus wurde in Grimma festgelegt, „dass ab sofort und bis auf Weiteres, mindestens aber bis 19. April alle Kameraden freigestellt sind, die ihrer Aufsichtspflicht als Eltern nachkommen müssen. Zudem dürfen keine Kameraden über 60 Jahren zum Einsatz ausrücken, da sie zur Risikogruppe gehören“, informierte Feuerwehrsprecher Thomas Knoblich über eine Anweisung aus dem Rathaus.

Von Kathrin Haase und Frank Schmidt