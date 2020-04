Fitnesscoach will Leipziger mit kostenlosen Online-Kursen in Bewegung halten

Leipzig

Normalerweise treffen sich die Teilnehmer des CityBootCamps Leipzig an der frischen Luft, um zusammen Sport zu machen. Derzeit macht das Corona-Virus den Sportlern jedoch einen Strich durch die Rechnung. Fitnesscoach Michael Haase erklärt im Gespräch mit der LVZ, wieso Bewegung gerade jetzt wichtig ist und welche Potenziale im digitalen Coaching stecken.

Als Coach ist ja vor allem wichtig, eine direkte Bindung zu den Sportlern aufzubauen. Klappt das auch digital?

Das funktioniert besser als gedacht. Und momentan hat man ja gar keine andere Chance, als digital mit den Menschen in Kontakt zu treten. Das ist sowohl für uns, als auch für die Sportler eine Herausforderung, die wir bisher gut meistern konnten. Unser kostenloser Kurs, der täglich über Instagram unter dem Hashtag #cvot – die Abkürzung steht für Corona Virus Online Training – zu erreichen ist, findet großen Zuspruch. Die Videos werden demnächst auch auf Youtube hochgeladen.

Wo sehen Sie Potenziale beim Online-Coaching?

Online-Coaching gibt es schon länger, aber für uns war das Neuland. Wir sind einfach vorgeprescht und haben das ausprobiert. Weniger um unser Unternehmen umzustellen, als einfach mal was Neues auszuprobieren. Wir freuen uns natürlich trotzdem sehr auf den Zeitpunkt, wenn es heißt: Ihr dürft wieder raus in die Parks. Möglicherweise hat sich durch Corona auch ein neuer Geschäftsbereich für uns entwickelt. In Zukunft könnten wir dann digitales Coaching mit Face-to-Face Coaching verbinden.

Durch Online-Kurse rund um die Welt gemeinsam trainieren

Wie lief die Umstellung von normalen Kursen auf Online-Kurse? Gab es dabei technische Herausforderungen für Sie?

Das war gerade am Anfang sehr viel Stress. Wir haben uns als Team in dieses Abenteuer gestürzt und können mit Stolz behaupten, dass soweit alles gut funktioniert. Und durch die Digitalisierung gab es schon unerwartete Vorteile: Einige unserer Leute können wegen der Krise gerade nicht nach Leipzig zurückkehren. Die sind von Trinidad Tobago und Bali bis Australien über die ganze Welt verstreut. Durch die Online-Kurse können wir jetzt täglich zusammen Sport machen. Meine Verwandtschaft ist inzwischen auch dabei und viele neue Gesichter aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Die Klassen sind für alle offen.

Das hört sich an, als ob es für Sie auch in der Krise sehr viel zu tun gibt.

Das stimmt! Zum Glück habe ich ein tolles Team, das offen und motiviert für die neuen Trainingsmöglichkeiten ist. Heutzutage kann man ja das meiste mit dem Handy erledigen und braucht wenig andere Hilfsmittel. Da ist man maximal flexibel – und muss gerade deswegen über seinen eigenen Schatten springen und einfach mal sagen: Ich lege jetzt das Handy weg und konzentriere mich voll und ganz auf meine Familie.

„Regelmäßiges Training braucht eine feste Struktur“

Wie motiviert man sich am besten für sportliche Aktivitäten, wenn man alleine zuhause sitzt?

Da gelten die gleichen Prinzipien wie in normalen Zeiten. Regelmäßiges Training braucht eine feste Struktur. Bestenfalls verabredet man sich digital mit seinen Mitstreitern, um sich gegenseitig zu motivieren. Ich kann nur empfehlen, sich selbst Ziele zu setzen. Es sollte klar sein, was durch das Training erreicht werden soll. Will ich ein paar Pfunde verlieren? Fitter werden? Oder mich einfach insgesamt besser fühlen? Diese Ziele müssen vor dem inneren Auge visualisiert werden – aus diesen positiven Bildern wird Motivation und Kraft für das Training geschöpft.

Haben Sie noch einen Tipp gegen Quarantänekoller?

So simpel es auch klingen mag: Spazierengehen. Wenn ich morgens aufwache, so zwischen 5 und 6 Uhr, gehe ich raus. Ich schaue mir einfach nur die Natur an, denke nach oder höre einen Podcast. Bewegung darf gerade in diesen Zeiten nicht auf der Strecke bleiben. Es muss nicht immer ein krasses Workout sein. Frische Luft und Bewegung ist nicht nur für den Körper, sondern auch für die geistige Gesundheit immens wichtig.

Von Vincent Först