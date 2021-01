Leipzig

Seit Anfang Januar klingt bei Musiker Ingo Paul der Wecker schon kurz nach sechs Uhr. Das Urgestein der Leipziger Rock-Szene will nicht länger untätig im Lockdown herum sitzen und verdingt sich bei den „Maltesern“. Morgens fährt er mit einem Kleinbus Menschen in ihre Arbeitswerkstätten und am Nachmittag bringt er sie wieder nach Hause zurück. Mit dem Fuhrparkleiter war der Rocker gleich auf einer Wellenlänge: „Er hat früher als Bühnenbauer auf den wichtigsten Festivals gearbeitet“, berichtet er.

Vorbild für die eigenen Kinder

„Ich habe schon im Vorjahr darüber nachgedacht, etwas Sinnvolles zu tun. Als ich mit meinen Jungs im ’Gasthof am Monarchenhügel’ spielte, brachte mich eine Bekannte auf den Gedanken, bei dem Leipziger Hilfsdienst nachzufragen“, erzählt der Gitarrist der Coverband Four Roses. Es sei eine Art „ Freiwilliges Soziales Jahr“ für ihn und damit will er auch Vorbild für seine Kinder sein – den Kopf nie in den Sand zu stecken und die Herausforderungen in jeder Lebenslage zu meistern. „Meine Kinder finden den neuen Job jedenfalls gut“, sagt er und lacht unter seiner Löwenmähne.

Anzeige

Jeden Tag freut sich Ingo Paul über ein Bild – gemalt von seinen Mitfahrern, die er morgens zur Werkstatt fährt. Quelle: Regina Katzer

Keine Proben, keine Tour

Morgens früh aufzustehen, mache ihm gar nicht so viel aus. „Ich bin kein Morgenmuffel. Und gefrühstückt wird erst nach der ersten Fahrt gegen acht Uhr.“ Dann ist auch seine Familie wach, Sohnemann sitzt im Homeschooling und Papa Ingo versucht, Hilfestellungen zu leisten. Hausaufgaben stehen auch für alle Bandmitglieder auf dem Plan, denn seit Monaten können sie weder gemeinsam proben noch auf Tour gehen. „Da wir derzeit nur einen Probenraum in Döbeln haben, können wir uns nicht treffen. Unser Austausch findet über Skype statt“, erklärt der Musiker. Vor Weihnachten haben die „Vier Rosen“ ihren Fans eine neue CD geschenkt und aktuell arbeiten die vier Bandkollegen an neuen Titeln.

„Hauch mir wieder Leben ein“

Mit Sängerin Sabine Schierwagen, die im vergangenen Sommer Mutter geworden ist, tüftelt Ingo an neuen Songs für gemeinsame Muggen als Duo „Take It Naked“. Vor Kurzem haben die beiden jeweils separat ihren Part für das Musikvideo „Hauch mir wieder Leben ein“ eingespielt – gefilmt wurde Ingo dabei von seinem Sohn, erzählt Papa stolz.

Mehr Leipziger Boulevard-Geschichten lesen Sie hier!

Nur manchmal dröhnen im Malteser-Bus auch die Lautsprecher. „Die meisten meiner Mitfahrer mögen lieber leichte Muse als meine laute Musik“, lacht der Rock'n'Roller. Und neuerdings bekommt er von den lieben Menschen, die er chauffiert, selbst gemalte Bilder geschenkt, erzählt der Familienvater gerührt und schwingt sich wieder hinters Lenkrad.

Von Regina Katzer