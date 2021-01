Leipzig

Mehrere Leipziger beschäftigt die Frage, ob sie angesichts der laufenden Corona-Schutzverordnungen zum Beispiel eine Kur antreten können, die über Bundesländer-Grenzen hinausgehen. Eine Leserin möchte Ende Januar eine geplante Rehabilitationsmaßnahme in Hessen beginnen und von ihrem Ehepartner dort hingefahren und abgeholt werden. Ob das möglich ist, fragt zudem eine Krebspatientin, die eine Kur in Sachsen verordnet bekommen hat, jedoch aus 180 Kilometern Entfernung anreisen muss. Sie möchte zudem wissen, ob sie von ihrem Partner besucht werden kann.

Die Antwort lautet jeweils: Ja – hier spielt wie so oft die Triftigkeit des Grundes eines Rolle, und die ist laut Sozialministerium Sachsen gegeben. „Bezüglich der Anfahrt ist es in beiden Fällen möglich, dass die Damen von ihren Ehemännern gefahren werden“, heißt es. In Dresden verweist man auf jenen Paragrafen der Sächsischen Corona-Schutzverordnung, nach dem die Begleitung unterstützungsbedürftiger Personen das Verlassen der häuslichen Unterkunft gestattet.

15-Kilometer-Regel außer Kraft

Das Gleiche gilt für das Abholen nach Beendigung von Kur oder Reha. „Die 15-Kilometer-Regelung gilt hier nicht, da diese nur für Sport und Bewegung an der frischen Luft beziehungsweise das Einkaufen gilt“, klärt die Behörde auf.

Auch der Besuch des Lebenspartners sei unabhängig von der Kilometerzahl möglich und stellt einen triftigen Ausnahmegrund der geltenden Ausgangsbeschränkung dar.

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen, dann schreiben Sie uns eine Mail an corona@lvz.de.

Von Mark Daniel