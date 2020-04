Landkreis Leipzig

Als neulich bei der Diakonie-Freiwilligenzentrale (FWZ) in Grimma das Telefon klingelte, meldete sich eine Studentin aus Bayern. Sie mache sich Sorge um ihre Großeltern in Grimma, die wegen der Coronavirus-Pandemie Unterstützung beim Einkaufen brauchen, erzählte sie.

Um hier Hilfe zu vermitteln, startete die FWZ ein neues Projekt namens „Alltagsengel“. Die Idee dahinter ist simpel: Auf der einen Seite gibt es Menschen, die unter Quarantäne stehen, infiziert oder besonders gefährdet sind. Auf der anderen Seite sind die, die gern helfen möchten, indem sie Lebensmittel und Medikamente besorgen oder den Hund Gassi führen. „Diese Menschen wollen wir zusammenbringen, damit wir alle gut durch die schwere Zeit der Pandemie kommen“, erklärt Freiwilligenkoordinatorin Corinna Franke. Die Hilfe ist kostenfrei und zum Schutz vor Ansteckung auf Tätigkeiten ohne direkten Kontakt beschränkt. „Corona-Alltagsengel“ ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der KirchenBezirksSozialarbeit. Mit den Stadtverwaltungen, Kirchgemeinden und Selbsthilfegruppen will die FWZ eng zusammenarbeiten. Das neue Projekt soll landkreisweit wirken und ausdrücklich keine Konkurrenz zu bereits bestehenden Initiativen sein. „Hilfe direkt Ort ist immer die beste“, sagt Franke. „Wir schauen immer erst, ob es in der Region bereits ein Angebot gibt und vermitteln zunächst dorthin.“ Auf der Internetseite der FWZ entsteht derzeit außerdem ein Verzeichnis von Hilfsinitiativen. „Es gibt aber auch viele Orte, wo es noch keine Nachbarschaftsprojekte gibt“, so die Koordinatorin weiter. „Hier wollen wir helfen und selbst vermitteln.“ Franke hofft nun auf viele freiwillige „Corona-Alltagsengel“. Auch Initiativen, die Helfer suchen, können sich gern melden – und natürlich diejenigen, die Unterstützung brauchen. Weitere Information und Registrierung im Netz oder unter Telefon 03437/701622, fz.grimma@diakonie-leipziger-land.de

Anzeige

Von lvz