Für Impfpflicht: Am Sonnabend zwei Kundgebungen in Leipzig

Leipzig

In der Leipziger Innenstadt sollen an diesem Wochenende fünf Kundgebungen stattfinden. Gemäß der Corona-Notfall-Verordnung für Sachsen sind dabei jeweils nur maximal zehn Teilnehmer erlaubt, erklärte Ordnungsamtsleiter Helmut Loris auf LVZ-Anfrage.

Zwei Initiativen fordern Impfpflicht

Am Sonnabend wollen zwei verschiedene Initiativen auf dem Augustusplatz die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht für Erwachsene fordern. Die erste Veranstaltung beginnt um 12 Uhr vor dem Paulinum der Universität, die andere um 13 Uhr am Mendebrunnen.

Von 10 bis 18 Uhr ist eine Kundgebung vor der Musikschule in der Petersstraße angekündigt, die sich den Falun Gong in China widmet. Auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz steht von 14 bis 16 Uhr eine Kundgebung „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ an. Am Sonntag folgt von 12.30 bis 17 Uhr eine Versammlung vor dem Zoo-Haupteingang. Thema ist dort das „(post-)koloniale Erbe des Leipziger Zoos sowie dessen aktueller Umgang damit“.

Von Jens Rometsch