Gedenkmarsch an Holocaust-Opfer aus dem Außenlager Markkleeberg verschoben

Markkleeberg

Anlässlich des 75. Jahrestages der Räumung des KZ Buchenwald-Außenlagers in Markkleeberg haben die Vereine Notenspur Leipzig und Flügelschlag Werkbühne am Ostermontag, 13. April, zu einem Gedenkmarsch eingeladen. Angesichts der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und deren Eindämmung wird der „Schneeblumen-Gedenkweg“ nun auf das nächste Jahr verschoben.

1500 Zwangsarbeiterinnen waren gefangen

Im Equipagenweg erinnert ein Mahnmal an das ehemalige Frauenaußenlager. 1500 Zwangsarbeiterinnen, 1250 jüdische Ungarinnen und 250 französische politische Gefangene, mussten dort Zwangsarbeit für die Rüstungsindustrie leisten. Sieben von ihnen sind in Markkleeberg gestorben.

Sie wurden am 13. April 1945 im Zuge der Evakuierung im eisigen Regen durch verdunkelte Straßen der Randbezirke von Leipzig auf einen Todesmarsch Richtung Theresienstadt geschickt. Sie waren in Holzschuhen unterwegs, ohne ausreichende Kleidung und sie hatten kaum Nahrung. Sie waren 16 Tage lang unterwegs und legten 360 Kilometer zurück. Viele überlebten die Strapazen nicht. Die Französinnen trafen am 29. April 1945 auf Landsleute und konnten fliehen, ebenso einige der Ungarinnen. 669 Frauen aus Markkleeberg wurden schließlich in Theresienstadt registriert und befreit.

Markkleeberg und Landkreis halten Erinnerung hoch

Traditionell findet im Equipagenweg am 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Holocaust-Opfer, eine gemeinsame Kranzniederlegung der Stadt und des Landkreises Leipzig statt. „Es ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte, das uns hier hat zusammenkommen lassen“, hatte Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD) in diesem Jahr zu rund 150 Markkleebergerinnen und Markkleebergern gesagt. So viele wie noch nie, darunter zahlreiche junge Menschen, waren gekommen. Schütze hatte alle eingeladen, sich am Schneeblumen-Gedenkweg zu beteiligen.

Karsten Schütze und Gerald Lehne, der erste Beigeordnete des Landkreises, haben am Mahnmal einen Kranz niedergelegt. Quelle: Kempner

Gedenkmarsch wird um ein Jahr verschoben

„Im Gedenken an die Frauen wollten wir die ersten acht Kilometer ihres Weges gemeinsam gehen und ein Zeichen der Hoffnung setzen, denn für viele der Gefangenen war es ein zwar entbehrungsreicher Weg, aber auch einer in ein neues Leben in Freiheit“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins Notenspur. „Damit die Erinnerung an die Frauen nicht, wie ihre Peiniger es wollten, ausgelöscht wird, verschieben wir den Schneeblumen-Gedenkweg auf den 76. Jahrestag der Räumung des KZ-Außenlagers am 13. April 2021.“

Der Dank gelte allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Musikerinnen und Musikern, Sprecherinnen und Sprechern, die in diesem Jahr bereit waren, das Andenken der Frauen auf dem Weg in die Nacht weiterzutragen. Die Initiatoren hoffen auf die Unterstützung aller im Jahr 2021.

Von Gislinde Redepenning