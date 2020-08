Leipzig

Nach dem Kontakt mit einer Person, die mit Corona infiziert ist, sollte unbedingt ein Test durchgeführt werden, um eine Ansteckung auszuschließen. Reiserückkehrer aus Risikogebieten erhalten diesen Test aktuell kostenlos und direkt am Flughafen – ein Verfahren, das vom Gesundheitsamt der Stadt Leipzig scharf kritisiert wird. „Hier treffen Politik und Medizin aufeinander“, sagt Hygiene-Abteilungsleiterin Dr. Ingrid Möller. „Es macht keinen Sinn, wenn man sich einen bis vier Tage nach dem Kontakt zu einem positiv Getesteten testen lässt. Dieser Test wird negativ ausfallen.“

„Ergebnis des Tests erst ab dem fünften Tag zu 90 Prozent korrekt“

Stattdessen empfiehlt das Gesundheitsamt, sich zunächst in eine Quarantäne zu begeben. „Es wäre sinnvoller, eine Woche nach der Reise in ein Risikogebiet in Quarantäne zu gehen und den Corona-Test zwischen dem fünften und siebten Tag nach der Rückkehr durchzuführen“, so Möller. So könne der Test auch eine Infektion am letzten Urlaubstag, im Flughafen oder im Flieger erfassen. Ein weiterer Grund für einen späteren Test ist laut Möller eine neue Studie. Demnach sei das Ergebnis des Tests erst ab dem fünften Tag zu 90 Prozent korrekt; Oder in anderen Worten: Am fünften Tag bleiben weiterhin zehn Prozent fälschlicherweise negative Tests. Die Abteilungsleiterin ergänzt: „Ich begrüße es grundsätzlich sehr, dass viel getestet wird. Allerdings muss über den Zeitpunkt des Tests gesprochen werden.“

Gesamte letzte Urlaubswoche nicht vom Test abgedeckt?

Reiserückkehrer aus Risikogebieten werden aktuell sofort am Flughafen getestet und erhalten einen Tag später ihr Ergebnis. Mit einem mitgebrachten negativen Test aus dem Urlaub kann eine Quarantäne sogar vollständig umgangen werden. Der Test aus dem Risikogebiet darf maximal 48 Stunden alt sein. Also bereits zwei Tage des Urlaubs, die nicht erfasst werden. Hinzu kommen bei vielen Rückkehrern weitere Tage vorher, die der Test nicht abdecken kann, da sich die Erreger im Körper noch nicht ausgebreitet haben. Somit kann ein größerer Teil des Urlaubs mit diesem Test bei der Einreise am Flughafen nicht richtig kontrolliert werden.

Ein negativer Test befreit von der Quarantäne

Dennoch muss das Gesundheitsamt seit vergangenem Freitag auf eine zusätzliche Untersuchung der Rückkehrer durch einen Arzt verzichten. Das Verwaltungsgericht hatte im Eilverfahren entschieden, dass der negative Test von der Quarantäne befreie. Die Bescheinigung eines Arztes, keine Symptome zu haben, ist seitdem nicht mehr nötig. „Bereits seit Erhalt des Gerichtsurteils wurde das Verfahren in Leipzig angepasst“, teilt die Behörde auf LVZ-Nachfrage mit. Der Einreisende müsse dem Amt gegenüber allerdings Aussagen zu seinem Gesundheitszustand machen.

Nur jeder 243. Reiserückkehrer war positiv

Insgesamt sind bislang von den unverzüglich getesteten Reiserückkehrern in Sachsen nur 0,4 Prozent coronapositiv gewesen. Seit 1. August seien bei 22.100 Personen an den vier speziell dafür eingerichteten Teststationen in Sachsen Abstriche genommen worden, teilte Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) am Dienstag mit. 91 Tests waren positiv – das entspricht etwa jedem 243. Urlauber.Die meisten Tests gab es an den Flughäfen in Leipzig (8848) und Dresden (8533). Die beiden Stationen an den Autobahnen kamen auf 1642 Tests (auf der A 4) und auf 3094 Tests (A 17).

Von Tilman Kortenhaus