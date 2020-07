Leipzig

Am Wochenende beendet Gewandhauskapellmeister Andris Nelsons, 41, im Mendelssohn-Saal die Corona-Spielzeit 2019/2020, am Freitag stellte das Gewandhaus den an die Pandemie-Bedingungen angepassten Spielplan für September und Oktober vor (siehe Kasten). Im Interview spricht er über seinen Umgang mit der Pandemie, musikalische Pläne und Deutschland als Vorbild.

Sie sind Chef des Gewandhausorchesters und des Boston Symphony Orchestra, Weltklasse-Orchester an entgegengesetzten Enden der Welt – und beide können wegen der Corona-Pandemie nicht arbeiten. Wie fühlt sich das an?

Unwirklich – noch immer. Das letzte Werk, das ich dirigiert habe, war Beethovens Fünfte auf Tour mit den Wiener Philharmonikern. Es war Mitte März, die Tour gerade zu Hälfte rum. Sie war sehr erfolgreich und musste dann wegen der Pandemie abgebrochen werden. Ich fand das richtig und habe mir anfangs gar keine allzu großen Gedanken gemacht.

Warum?

Weil ich dachte, dass der Spuk schnell wieder vorbeigeht, ein paar Wochen, dachte ich damals, dann geht das Virus so schnell wieder, wie es gekommen ist. Tatsächlich aber habe ich gerade hier im Gewandhaus in der Probe zum ersten Mal wieder dirigiert. Wieder Beethoven: seine Große Fuge. Ein ungeheuerliches Werk.

Und wie hat sich das angefühlt?

Richtig! Musik, Dirigieren, das ist vor allem eine Frage der Kommunikation, der Gemeinsamkeit mit anderen Menschen, des Teilens. Das hat sehr gefehlt. Obschon der Lockdown auch seine guten Seiten hatte.

Nämlich?

Es war und es ist eine Zeit, in der ich mehr Zeit für meine Familie hatte. Es ist eine erzwungene Pause, eine Phase des Innehaltens und Nachdenkens.

Worüber?

Über die großen philosophischen Fragen. Darüber, ob wir die richtigen Prioritäten setzen, ob Menschlichkeit, Humanismus, Empathie noch wichtig genug sind auf dieser Welt.

Und? Sind sie es?

Ich glaube nicht, sonst hätte es diese Warnung nicht gegeben.

Welche Warnung?

Diese Corona-Pandemie.

Sie denken, dass Gott sie uns geschickt hat wie einst den Ägyptern die sieben Plagen, weil wir uns nicht anständig benommen haben?

Ich weiß nicht, ob und welcher Gott sie geschickt hat. Ich glaube eigentlich, dass es dafür keines Gottes bedarf. Die Welt ist, wie sie ist, weil wir sie dazu gemacht haben. Das gilt auch für Corona. Wir haben uns diese Warnung also sozusagen selbst geschickt. Nun kommt es darauf an, ob wir sie verstehen.

Tun wir das?

Ich hoffe es inständig, und ich glaube, dass die Musik dabei helfen kann.

Wie sollte das geschehen?

Ich habe in den letzten drei Monaten auch viel gelesen, vor allem Partituren. Neue, aber auch bekannte Werke, viel Beethoven – es ist ja Beethoven-Jahr. Und während ich in dieser verrückten Zeit in seinen Partituren blätterte merkte ich, dass die Welt, die ihn umgab, doch einen größeren Einfluss auf seine Musik hatte, als ich dachte. Nicht nur sein Genie, sein Charakter, sein Glück und, mehr noch, Unglück haben seine Musik geprägt, sondern auch die äußeren Umstände. Genauso greift jetzt die Welt in Gestalt dieser Pandemie in die Musik ein. Denn die Aufführungsbedingungen bestimmen ja auch die Gestalt neuer Werke. Wenn das so funktioniert, müsste es andersherum auch funktionieren.

Das hat sich die in Leipzig am Ende des 19. Jahrhunderts erfundene Musikwissenschaft auch eingebildet, dass Musik als höchste der Künste die Welt retten könnte. Funktioniert hat es nicht.

Ich glaube auch nicht, dass die Musik die Welt retten kann. Aber sie kann uns anstoßen. Beethovens Dramatik, sein Humanismus, sein Triumph, sie können uns helfen, die richtigen Fragen zu stellen und die richtigen Prioritäten zu setzen. Dafür ist dann aber wieder jeder selbst verantwortlich.

Sie haben gerade einen Notfall-Plan für den Start der neuen Gewandhaus-Saison ausgearbeitet.

Das ist doppelt falsch.

Warum?

Weil nicht ich ihn ausgearbeitet habe, sondern er ein Gemeinschaftswerk ist. Und weil es kein Notfallplan ist, sondern ein wirklich spannender und interessanter Spielplan. Auch hier zeigen sich Vorzüge der Pandemie: Das Gewandhausorchester nimmt Werke ins Programm, die es sonst nicht spielt, kleiner besetzte Sinfonien von Mozart oder Haydn oder Werke wie Bartóks großartige Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Orchester.

Wie groß darf das Orchester auf der Bühne maximal sein?

47 Musikerinnen und Musiker, damit geht schon einiges, zumal die wirklich darauf brennen, endlich wieder als Orchester auf der Bühne zu sitzen. In der Saisoneröffnung spielt beispielsweise Krystian Zimerman sein Debüt mit dem Gewandhausorchester: Beethovens drittes Klavierkonzert, kombiniert mit der Fünften. Ich finde nicht, dass das ein Notprogramm ist.

Und schon gar keine Notbesetzung: Bleiben die geplanten Solisten und Dirigenten, und nur die Programme werden für den Herbst-Spielplan angepasst?

Im Wesentlichen ja. In den allermeisten Fällen hat das gut funktioniert.

Und wann glauben Sie, kann das Gewandhausorchester zur Normalität zurückkehren?

Das weiß ich beim allerbesten Willen nicht. Aber der alternative Spielplan ist so gebaut und wird so weiterentwickelt, dass wir sofort zurückschwenken oder auch peu à peu die Besetzungen vergrößern können.

In neun Monaten brauchen Sie das ganz große Besteck auf der Bühne, wenn zu den Mahler-Festtagen im Mai die maßbeglichen Mahler-Orchester Europas im Gewandhaus seine komplette Sinfonik aufführen sollen. Wird das möglich sein?

Ich hoffe es sehr. Es sind ja noch neun Monate ...

Die Musikerinnen und Musiker des Gewandhausorchester sind zwar auch in Kurzarbeit gegangen, aber doch recht sanft aufgefangen worden. Wie sieht es mit den Kollegen ihres Bostoner Orchester aus?

Da ist der Orchesterbetrieb auch im März zum Erliegen gekommen. Die Orchestermitglieder haben versucht, über reichhaltige Streaming-Angebote mit dem Publikum in Kontakt zu bleiben, und auch das Tanglewood-Sommerfestival wird in diesem Jahr zur Online-Veranstaltung.

Und wie sieht es finanziell aus?

Weniger gut. In den USA ist die Finanzierung ja eine ganz andere als in Deutschland. Ein großer Teil kommt von Sponsoren und Mäzenen und ist an den Spielbetrieb gekoppelt. Darum haben sich Orchesterleitung und Musiker in Boston auf einen Cut geeinigt, keinen totalen, aber doch einen schmerzhaften. Das BSO Management arbeitet unermüdlich und wird dabei tatkräftig vom Board und zahlreichen Stiftern unterstützt. Wenn man das mit Leipzig vergleicht, mit Sachsen, mit Deutschland, wo Stadt, Land und Staat ihre Verantwortung für den Schatz ihrer kulturellen Tradition wahrnehmen, kann man nicht anders als zu sagen: Das sollte ein Vorbild sein für die Welt. Die Staatskapelle Dresden weiß bereits , dass sie von Seiten des Freistaates keine finanziellen Einschnitte zu erwarten hat. Und ich hoffe, dass das für das Gewandhaus ebenfalls eintreffen wird, um die Arbeit des Orchesters weiterhin zu sichern.

Der angepasste Gewandhaus-Spielplan 12., 13. September: Spielzeit-Eröffnung: Beethoven: 5. Sinfonie, 3. Klavierkonzert; Krystian Zimerman, Andris Nelsons 17., 18., 19. September: Konzert zum 100. Geburtstag Václav Neumanns: Vonsek: Sinfonie D-Dur, Mozart: Prager Sinfonie; Herbert Blomstedt 23., 24., 25. September: Haydn: Sinfonie „Tempora mutantur“, Gubaidulina: „Introitus“ – Konzert für Klavier und Kammerorchester, Beethoven: 2. Sinfonie; Alice Di Piazza, Michael Sanderling 30. September, 1., 2. Oktober: Kodály: Tänze aus Galánta, Schostakowitsch: 2. Klavierkonzert, Bartók: Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta; Anna Vinnitskaya, Vasily Petrenko 15., 16., 18. Oktober: Ravel: Pavane pour une infante défunte, Prokofjew: 2. Violinkonzert, Ginastera: Der Dreispitz; Augustin Hadelich, Juanjo Mena 21., 22., 23. Oktober: MacMillan: Larghetto, Mozart: Sinfonia concertante KV 564, Beethoven: 1. Sinfonie; Manfred Honeck, Sebastian Breuninger, Vincent Aucante Der Kartenverkauf für die Monate September und Oktober beginnt am 13. Juli, 10 Uhr telefonisch unter 0341 1270280, per Mail an ticket@gewandhaus.de, auf www.gewandhausorchester.de

Von Peter Korfmacher