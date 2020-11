Leipzig

Um zwanzig nach zehn gehen die Fenster auf – und mit ihnen die Sonne. Erstere ganz im Wortsinn im Oberdeck des Cabrio-Doppeldeckerbusses der Leipziger Stadtrundfahrten, zweitere im übertragenen Sinn an diesem tiefgrauen, zugigen, kalten Samstagvormittag vor dem ersten Advent: Ab zwanzig nach zehn jedenfalls kann man sie durch die offenen Fenster inmitten des Straßenlärms auch hören, die Gewandhaus-Hornisten Bernhard Krug, Clemens Röger, Simen Fegran und Jochen Pleß. Da stehen immerhin noch zwei Weihnachtslieder aus vom Kurzprogramm, mit dem die vier die Advents-Aktion „Gewandhaus unterwegs“ eröffnen.

Dann kommt die Musik eben zu den Menschen

An jedem Samstag im Advent fährt der Doppeldecker-Konzertbus mit wechselnden Blechbläser-Abordnungen des Gewandhauses ab Augustusplatz zu öffentlichen Plätzen und sozialen Einrichtungen in Leipzig und Umgebung, um den Menschen in der Vorweihnachtszeit ein wenig Musik zu bringen, wenn Konzerte wegen der Pandemie schon verboten sind.

Die erste Tour führte am Samstag unter anderem an den Silbersee und zum Seniorenwohnheim Martin Andersen Nexö, die Routen der kommenden Konzert-Fahrten werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Ausgesprochen kultiviert und klangschön

An den jeweils fünf Stationen gibt’s immer gut eine Viertelstunde Musik. „Mehr“, sagt Gewandhausdirektor Andreas Schulz, „wäre nicht sinnvoll. Wir wollen ja größere Menschenansammlungen vermeiden“ – wegen der mit ihnen verbundenen Infektionsgefahr.

Tatsächlich füllt der Augustusplatz sich allmählich, während Krug, Röger, Fegran und Pleß da oben auf dem weihnachtlich geschmückten Bus ausgesprochen kultiviert und klangschön Mendelssohn-Sätze und Weihnachtliches in den grauen Novemberhimmel blasen. Und die wenigen Minuten reichen, um schmerzlich bewusst zu machen, was Musik alles kann – und wie sehr sie fehlt. Auch und gerade in der Weihnachtszeit.

Von Peter Korfmacher