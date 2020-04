Verbot von Großveranstaltungen – Diese Events sind in Leipzig betroffen

Leipzig

Verwaiste Spielstätte, geschlossene Theater und verschobene Konzerte – Das kulturelle Leben in deutschen Städten steht aktuell still und wird es nach der neuen Verordnung des Bundes und der Länder auch bis zum 31. August bleiben. Betroffen von diesen Maßnahmen sind auch Fußballspiele. Für Sachsen machte die Landesregierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) noch keine Angabe zur erlaubten Personenzahl bei Veranstaltungen.

In Leipzig wären allerdings zahlreiche Veranstaltung von den neuen Regelungen betroffen: Neben dem Roland Kaiser Open Air (19./20. Juni) auf der Festwiese und dem Konzert von Howard Carpendale (6. Mai) könnten auch die Konzerte von Rammstein (29./30. Mai) in der Red-Bull-Arena Leipzig nicht stattfinden.

Rammstein-Konzert auf 2021 verschoben

Für Matthias Kölmel, Geschäftsführer der Quarterback-Immobilien-Arena und Freiluft-Konzertveranstalter in der Red-Bull-Arena, steht eine Absage der Konzerte momentan nicht zur Debatte: „Wir arbeiten an vielen Szenarien und der Frage, wann welche Veranstaltungen wohin verlegt werden können. Bei uns sind das allein bis zum Juni über 40 Events. Unser Ziel ist es, dass alle Veranstaltungen verschoben, keine abgesagt werden. Darunter fällt auch und vor allem Rammstein“, so Kölmel. „ Weitere Infos werden wir dann gemeinsam mit der Band und dem Veranstalter zeitnah veröffentlichen.“ Nach LVZ-Informationen wird das Rammstein-Konzert 2021 nachgeholt.

Die Zeit ohne Veranstaltungen werde momentan intensiv für Wartungen genutzt. „Wir haben Arbeiten aus dem Sommer vorgezogen. Aktuell wird eine neue elektroakustische Anlage eingebaut – unter Beachtung aller hygienischen Vorgaben. Ansonsten haben wir die Dienste so aufgeteilt, dass die Arena immer minimal besetzt ist.“ Je nach Möglichkeit werde Arbeit ins Homeoffice verlegt. Kölmel erklärt zur Jobsicherheit seiner Angestellten: „Unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen machen. Wir haben uns bisher aufeinander verlassen können, wir werden das weiter tun und diese Situation gemeinsam meistern.“

Folgende Veranstaltungen wären unter anderem von der Verordnung betroffen:

Apache 207, 20. April im Haus Auensee

Lena, 29. April im Haus Auensee

Howard Carpendale, 6. Mai in der Arena Leipzig (Quarterback Immobilen Arena)

Pet Shop Boys, 8. Mai in der Arena Leipzig

Das Große Schlagerfest.XXL, 12. Mai in der Arena Leipzig

Tim Bendzko, 22. Mai im Haus Auensee

Rammstein, 29. und 30. Mai in der Red Bull Arena

Sunrise Avenue, 3. und 4. Juni in der Arena Leipzig

Roland Kaiser, 19. und 20. Juni auf der Festwiese

Peter Maffay, 23. August in der Arena Leipzig

SDP, 29. August im Haus Auensee

