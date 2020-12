Dresden/Leipzig

Sachsens Landesregierung greift durch, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Aber wie hart wird der Lockdown und wann tritt er in Kraft? Am Dienstagmittag stellen Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und seine Koalitionspartner Martin Dulig ( SPD) und Wolfram Günther (Grüne) die Pläne vorstellen.

Erster Schritt: Sachsen schließt ab Montag bis zum 10. Januar Schulen und Kitas sowie alle Läden bis auf Lebensmittel. Kretschmer sagte aber, es werde eine häusliche Lernzeit geben.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz Sie hier im Livestream sehen. Über die Details berichtet LVZ.de aktuell im Live-Ticker.

🔴 Live: Kabinettspressekonferenz (08.12.2020) Ministerpräsident Michael Kretschmer und die stellvertretenden Ministerpräsidenten Wolfram Günther und Martin Dulig informieren über die Maßnahmen der Staatsregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. ℹ️ Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus auf: 👉www.coronavirus.sachsen.de #CoronaSN Posted by Ministerpräsident Michael Kretschmer on Tuesday, December 8, 2020

Das Kabinett ist am Vormittag in der Landeshauptstadt zusammengekommen, um über die Verschärfung der Corona-Schutz-Regeln zu beraten. Dabei sollten Eckpunkte für weitere Maßnahmen und auch eine Zeitschiene festgelegt werden, sagte Regierungssprecher Ralph Schreiber. Die Ergebnisse sollen anschließend von den parlamentarischen Gremien beraten werden. Am Freitag könnte eine Sondersitzung des Kabinetts in Dresden einen Beschluss über die neuen Corona-Regeln fassen. Bereits im Vorfeld waren erste Details zu den Plänen durchgesickert, darunter Ladenschließungen und weitere Ausgangsbeschränkungen.

Die Corona-Infektionsrate ist in Sachsen seit einiger Zeit besorgniserregend. Am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut ( RKI) für den Freistaat 319 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das ist mit deutlichem Abstand der höchste Wert aller Bundesländer. Am Vortag lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachsen bei fast 322. Insgesamt meldete das RKI von Montag auf Dienstag 1468 neue Infektionen. Ihre Zahl stieg damit auf 71.636 seit Ausbruch der Pandemie (Stand: Dienstag 8.30 Uhr).

Die Kreise Bautzen (500,7) und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (508) übersprangen laut RKI auch wieder die 500-Marke. Bundesweit hatte lediglich der Landkreis Regen in Niederbayern am Dienstag mit 578,7 einen höheren Inzidenzwert.

