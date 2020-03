Leipzig

„Coming soon“ wird auf der Website der Produktion versprochen. Ja, bald soll auch in Leipzig und anderswo die Show „ Piano Man – Songs of Billy Joel“ über die Bühne gehen, die am 11. Januar im Neuberinhaus im vogtländischen Reichenbach mit stehendem Applaus gefeiert wurde. Weil die Beschränkungen wegen Corona die Tournee bislang verunmöglichen, gibt es am Dienstag via Internet-Livestream immerhin einen Eindruck von der Hommage an das Werk des berühmten US-amerikanischen Sängers und Pianisten Joel.

Tasten- und Frontmann Thomas Bötig und die Piano-Man-Band geben ein Aufmunterungs-Konzert ab 20 Uhr auf ihrer Facebookseite. „Wir möchten euch Mut machen, vor allem in dieser für uns alle schweren Zeit zusammenzustehen“, heißt es von den acht Musikerinnen und Musikern. „Schützt euch und haltet Abstand zueinander – aber schaut auch auf die Menschen, die besonders jetzt unsere Unterstützung benötigen.“

Weil die Auftritte des nun 70-jährigen Künstlers in Europa rar geworden sind, will das Band-Projekt seine Musik für das Publikum in Deutschland und darüber hinaus weiter erlebbar machen – mit Songs wie „My Life“, „Just The Way You Are“, „Uptown Girl“, „ New York State Of Mind“ und natürlich „ Piano Man“.

Von Mark Daniel