„Kaufmännisch ist das bescheuert“, sagt Arbeitsvermittler Lars Naundorf über seine kostenlosen Jobberatungen in deutschen Innenstädten. Aus menschlicher Sicht hingegen eine wichtige Sache: In Leipzig konnte er mehreren Leuten helfen, musste aber auch unschöne Begegnungen über sich ergehen lassen.

„Ich bin richtig froh“ – Arbeitsvermittler berät Jobsuchende kostenlos in Leipzigs City

Geraer gastiert in mehreren Städten

