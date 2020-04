Leipzig

Mohammad Ali Owji erlebt Solidarität – und er lebt sie: Der Iraner, der in seinem Bistro „ Shiraz Food“ arabische und persische Speisen anbietet, wurde in der vergangenen Woche vom Angebot eines Besuchers überrascht. Ein Kunde namens Jürgen bezahlte im Voraus 100 Döner mit der Idee, sie Heldinnen und Helden in der Corona-Krise zu spendieren.

Eine in zweierlei Hinsicht soziale Geste: Zum einen wird das Geschäft des 42-Jährigen gestützt, der 2012 nach Deutschland und zwei Jahre später nach Leipzig kam. Der in der Poetenstadt Shiraz Aufgewachsene hat wie viele andere Gastronomen mit den drastischen wirtschaftlichen Folgen der Beschränkungen zu kämpfen. Zum anderen ist es eine Anerkennung „an alle, die jetzt für uns da sind“, wie es auf dem Aushang des Bistros in der Industriestraße 27 steht – für Menschen, die beispielsweise im Supermarkt, in der Apotheke, Pflegeheim oder im Notdienst arbeiten.

Navid will Aktion fortführen

Wenn die 100er Ration aufgebraucht ist, möchte Owji, der von Freunden und im Kiez Navid genannt wird, die Aktion auf eigene Kosten fortführen. „Ich freue mich über diesen Anstoß“, sagt er, „es ist so wichtig, dass wir alle in der Gesellschaft zusammenstehen – egal aus welchem Milieu oder aus welchem Land man kommt.“

Navid schmerzt es zu sehen, wie fahrlässig die Regierung in seiner Heimat mit der Gesundheit der Bevölkerung umgeht. Er verließ sein Land, das schon vor Corona von dem Atomdeal-Ausstieg der USA ökonomisch heftig getroffen wurde, vor acht Jahren. „ Shiraz Food“ eröffnete er vor knapp drei Jahren. „Kochen habe ich von meiner Mutter gelernt, das ist meine Leidenschaft.“

www.shiraz-food-leipzig.de

Von Mark Daniel