Leipzig

Künftig sollen sich Menschen nur noch in einem 15-Kilometer-Radius von ihrer Wohnung aus bewegen. Das sieht die bundesweite Verschärfung der Coronaschutz-Verordnung vor, auf die sich Bund und Länder am Dienstag verständigt haben. Tagesausflüge, Sport oder Besuche bei Familie und Freunden dürfen dann grundsätzlich nur noch in diesem Bereich stattfinden. Es sei denn, es liegt ein triftiger Grund für eine Ausnahme vor. Welche Gründe das genau sein werden, wird in der neuen Corona-Schutzverordnung stehen. Sie soll in Sachsen voraussichtlich am Freitag vorgestellt und dann ab kommenden Montag gelten.

Ausnahmen sollen nur bei triftigen Gründen gelten. Darunter fallen zum Beispiel der Weg zur Arbeit, Arztbesuche oder zur Pflege von Angehörigen. Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar.

In Sachsen galt eine ähnliche Regelung bislang schon für Sport und Einkauf. Für Leipziger bedeutet die Regelung, dass Ausflüge – je nach Wohnort – zum Beispiel noch bis nach Delitzsch oder bis zum Zwenkauer See noch möglich sind. Orte wie Grimma oder Halle liegen im Gegensatz dazu bereits außerhalb des Bereichs.

Für einen schnellen Überblick hat die LVZ.de-Redaktion eine interaktive Karte angelegt. Diese zeigt, in welche Gegenden des nahen Umlands Besuche noch möglich sind.

Um diese zu nutzen, klicken Sie auf die Karte. Wählen Sie über die Navigationsspalte auf der linken Seite den Stadtteil aus, in dem Sie wohnen. Der weiße Kreis zeigt an, wie weit Sie sich von Ihrem Wohnort ohne triftigen Grund bewegen dürfen. Die Karte basiert auf der jeweiligen Mitte des Stadtteils und stellt daher nur eine Annäherung dar.

Von Johannes Angermann