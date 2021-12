Leipzig

Im Vorfeld der ab Montag flächendeckend möglichen Impfungen für Kinder ab fünf Jahren gibt es nicht nur Zustimmung, sondern auch Kritik und Misstrauen. Darüber sprachen wir mit dem Leipziger Infektiologen Professor Michael Borte vom Klinikum St. Georg, Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Eingebunden haben wir zudem Antworten, die Kinderarzt Stefan Mertens am Donnerstagabend auf Fragen von Facebook-Usern gab.

In einer neuen Studie will unter anderem das Paul-Ehrlich-Institut klären, wie häufig Herzmuskelentzündungen als Folge einer Corona-Impfung bei Kindern vorkommen. War der Beobachtungszeitraum also doch zu kurz, weiß man noch zu wenig?

Keinesfalls. Die Möglichkeit einer Herzmuskelentzündung ist bekannt, man muss das aber auch richtig einordnen: Die Häufigkeit und Schwere einer solchen Erkrankung liegt bei der nicht geimpften Population deutlich höher als bei der geimpften. Das gilt für jede Altersgruppe, auch für die ganz junge, und es ist ein bedeutender Punkt unserer Empfehlungen, sich impfen zu lassen.

Dennoch läuft die besagte Studie nun an, die Impfungen aber gehen schon los. Ist die Kritik, Kinder würden als Versuchskaninchen missbraucht, da nicht gerechtfertigt?

Nein. Die Zulassungsstudie zeigt eindeutig positive Ergebnisse, deshalb hat die europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung des Impfstoffs auch für Kinder erteilt. Auch die deutlich früher begonnenen Impfungen in den USA und Israel in der besagten Altersgruppe sprechen eine klare Sprache: Es gibt bisher keine Warnsignale in puncto erhöhter Gefahr von Herzmuskelentzündungen oder anderer Folgen.

Die Zulassungsstudien des Biontech-Impfstoffs in dieser Altersgruppe umfassten bislang aber nur etwa 1700 Kinder...

Deshalb hat ja die Sächsische Impfkommission die Impfung bislang nicht als Standard empfohlen. Die erwähnten Daten aus den anderen Ländern wachsen jedoch kontinuierlich, und wir beobachten das verantwortungsvoll. Bis Ende Dezember werden rund zwei Millionen Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft sein. Und soeben hat auch die bundesweite Ständige Impfkommission eine Impf-Empfehlung für jüngere Kinder mit Vorerkrankung ausgesprochen.

Die Krankheits-Verläufe sind fast immer leicht. Kritiker meinen, deshalb sei Impfen unnötig.

Auch wenn die Verläufe überwiegend leicht sind, gibt es auch bei kleinen Kindern schwere, die durch das Vakzin verhütet werden können. Diese Fälle habe ich selbst schon erleben und behandeln müssen, und das war dramatisch. Generell möchte ich sagen: In dieser hoch angespannten pandemischen Situation geht es um den Schutz Aller. Nur dann werden wir das Virus besiegen.

Ein weiterer bekannter Einwand: Der Schutz anderer ist doch sowieso nicht möglich.

Ich werde nicht müde zu erklären: Geimpfte können das Virus in sich tragen, es ist aber nach ein bis zwei Tagen weitgehend ausgeschieden und daher kaum bedrohlich für Andere. Ungeimpfte dagegen brauchen dafür sieben Tage und gefährden ihre Umgebung eindeutig stärker.

Es gibt Kinderärzte, die behaupten: Hören wir auf zu testen, haben wir in dieser Altersgruppe keine Pandemie und kein Problem.

Das ist Schwachsinn. Unzweifelhaft ist erwiesen, dass Kinder aus Kitas oder Schulen das Virus nach Hause bringen und ihre Familienmitglieder infizieren. Wer als Arzt so etwas sagt, disqualifiziert sich, das ist hochgradig unverantwortlich.

Kinder befinden sich im Wachstum, ihr Körper ist noch nicht voll ausgebildet. Kann das Vakzin bei ihnen eher Schaden anrichten als bei Erwachsenen?

Weder geistig noch körperlich sind Beeinträchtigungen zu erwarten. Seit Jahrzehnten haben wir große Erfahrung mit Kinderimpfungen. Sie gehören zu den segensreichsten Errungenschaften und Maßnahmen der modernen Medizin. Schon im Säuglingsalter können Kinder vor lebensbedrohlichen Erkrankungen bewahrt werden. Und das gilt auch für Impfungen gegen Covid.

Wie bedroht sind Kinder von der neuen Virus-Variante?

Die ersten Auswertungen besagen, dass sich tatsächlich überwiegend Jüngere mit Omikron infizieren, allerdings sind die Verläufe bisher leicht gewesen. Die Ansteckungsgefahr gilt aber als sehr hoch.

Herr Professor Borte, wir interviewen Sie regelmäßig zu medizinischen Themen. Es gibt auch Behauptungen, Sie seien Teil des Systems, das Impfungen unterstützt und daher nicht unabhängig. Was sagen Sie dazu?

Solche Thesen sind absurd. Ich habe weder Aktien bei Biontech oder Pfizer noch sonst wo. Meine Arbeit beruht ausschließlich auf Forschungsergebnissen und jahrzehntelanger Erfahrung.

Aus der Fragerunde von Facebook-Nutzern mit Kinderarzt Stefan Mertens:

Warum beurteilen die ständige Impfkommission (Stiko) und die Sächsische Impfkommission (Siko) die Situation manchmal unterschiedlich:

Da gibt es eigentlich keine unterschiedlichen Meinungen. Die Siko ist manchmal schneller. Das war bei der Empfehlung für die 12- bis 18-Jährigen ähnlich. Da gibt es nur zeitliche Unterschiede.

Wie kommt die Stiko zu ihren Entscheidungen, beispielsweise beim Impfen von Kindern?

Wir schauen natürlich vor allem auf Länder, wo schon viele Kinder geimpft wurden, zum Beispiel in den USA und in Israel. Dort werden die Daten gesammelt und die werden für eine Einschätzung als Grundlage genommen.

Wer übernimmt bei kleinen Kindern die Haftung, wenn der Arzt nicht haften möchte?

Eine öffentlich empfohlene Impfung unterliegt der Staatshaftung. Da übernimmt der Staat Verantwortung. Da gibt es kein Problem.

Wird es im Frühjahr auch eine Empfehlung zum Boostern bei den 12- bis 17-Jährigen geben oder ist das bei Kindern nicht nötig?

Das weiß ich noch nicht. Da müssen wir warten, wie sich die Daten entwickeln. Wenn es nötig ist, wird es auch eine Empfehlung geben.

Wie sollte verfahren werden, wenn Kinder vor der zweiten Impfung erkranken?

Dann sollte die zweite Impfung nach der Genesung durchgeführt werden. So lautet die Empfehlung.

Von Mark Daniel und Anton Zirk