Jetzt nicht übermütig werden – Politik im Kreis Leipzig fordert weiter Augenmaß

Landkreis Leipzig

„Durch das deutlich verlangsamte Infektionsgeschehen und die derzeit ausreichenden Kapazitäten der Krankenhäuser können ab 20. April erste Beschränkungen aufgehoben werden. Dies ist medizinisch verantwortbar und wirtschaftlich geboten“, sagt Landrat Henry Graichen ( CDU) zu den Entscheidungen in Bund und Land.

Vor besonderen Herausforderungen werden die Schulen stehen. Auch sollten für Bus und Bahn besondere Hygieneregeln gelten, wie das Tragen von eigenem Mund- und Nasenschutz. Auch für sensible Einrichtungen wie Altenpflegeheime wird es strengere Vorschriften geben. Wichtig ist, dass alle Menschen diese Lockerungen mit einem erhöhten persönlichen Schutz verbinden, so dass in der Folge weitere dringend notwendige Lockerungen im Bereich des Tourismus, der Gastronomie und Dienstleistungen folgen können.“

Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU)

Georg-Ludwig von Breitenbuch, CDU-Landtagsabgeordneter aus Kohren-Sahlis hat die Pressekonferenzen in Bund und Land verfolgt. „Trotz meiner eigenen Ungeduld: die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben Maß und Mitte gefunden, das öffentliche und vor allem das wirtschaftliche Leben wieder zu öffnen und den durch die Stille geschaffenen gesundheitlichen Vorteil nicht durch Übermut zu verspielen. Die begrüßenswerte Einigung auf Bundesebene gibt den einzelnen Ländern Möglichkeiten, eigene Situationen auszusteuern. Das werden wir auch für Sachsen weiter in Dresden besprechen. Gut finde ich die beginnende Öffnung der Schulen ab nächster Woche wie auch die Öffnung der Geschäfte bis 800 Quadratmeter. Hier merken wir alle, dass sich das Leben normalisieren lässt. Und wenn auch VW in Mosel die Produktion wieder anlaufen lässt, ist das für mich ebenfalls ein gutes Zeichen.“

Landgraf : Erleichterungen müssen der Sicherheit angepasst sein

Katharina Landgraf (CDU)

Katharina Landgraf, Pegau, CDU-Bundestagsabgeordnete sagte am Donnerstag: „Ich hatte gerade eine längere Telefonkonferenz mit meinen sächsischen CDU-Kollegen und dem Ministerpräsidenten Kretschmer. Es ist alles noch ganz frisch. Wir haben hoch- und runterdiskutiert und sind uns darin einig, dass die Erleichterungen nur soweit reichen dürfen, wie man die Sicherheit der Menschen garantieren kann. Viele Lockerungen hängen tatsächlich davon ab, wie viele Masken das Land zur Verfügung stellt, gerade in den Schulen und Kindereinrichtungen. Im Moment kann es das noch nicht flächendeckend. Die Frage ist also: Wer braucht es im Moment am eiligsten? Die Prüflinge! Und was die Öffnung der kleineren Geschäfte angeht, bin ich sehr froh für unsere Einzelhändler. Kontakte sollten hier wirklich nur in kleinen Dosen stattfinden.

Gesundheitsämter sollen personell aufgestockt werden

Die Landratsämter sind angehalten, Pläne zu machen, wie sie ihre Gesundheitsämter aufstocken. Pro 20 000 Einwohner soll ein Mitarbeiter zusätzlich eingestellt werden, und das bezahlt der Bund, teilte Landgraf weiter mit.

Von Kathrin Haase und Thomas Lieb