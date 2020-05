Leipzig

Kinder mit Anspruch auf kostenloses Mittagessen in der Schule in Leipzig können dieses nach Angaben des Jobcenters der Stadt auch nach Hause geliefert bekommen. Die Kosten dafür würden übernommen - darauf wies das Jobcenter am Donnerstag hin. Nicht bezahlt würden eventuell anfallende Kosten für Lieferung und Verpackung. Diese Regelung gelte zunächst bis zum 31. Juli.

Bisher wenig Nachfrage

Im Rahmen des sogenannten Bildungspaketes wird den Angaben zufolge eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen vollständig finanziert. Dies gelte aktuell auch, wenn das Mittagessen nach Hause geliefert wird. „Bisher haben überraschend wenige Eltern das Angebot angenommen und wir wissen nicht so recht warum“, sagte Sabine Edner, Geschäftsführerin des Leipziger Jobcenters.

Zwischen 50 und 100 Euro je Monat und Kind würden bezahlt. Die Auszahlung erfolge im Rahmen der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach Eingang der Rechnung direkt an den Anbieter.

