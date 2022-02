Leipzig

Über Geld redet man nicht, heißt es. In der LVZ-Serie „Kassensturz“ tun wir es trotzdem, mit Leipzigerinnen und Leipzigern, von arm bis reich. Damit sie besonders offen sprechen können, bleiben die Menschen in dieser Serie anonym.

Teil eins – der Testcenter-Betreiber

Johannes ist Anfang 30 und heißt eigentlich anders. Aber man verrät nicht zu viel über ihn, wenn man sagt, dass er durch Corona seinen Job verlor. Er mietete im Leipziger Westen einen leerstehenden Laden an, um darin eine Corona-Teststation zu eröffnen. „Ich wollte aus dem, was mich kaputtgemacht hat, etwas Gutes ziehen“, sagt er.

Am Freitag bekam er seine erste Überweisung: 36.000 Euro von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV Sachsen). Wie kam es zu dem hohen Betrag?

Die Lizenz zum Testen bekommt man vom Leipziger Gesundheitsamt. Dort musste sich Johannes mit einem Hygienekonzept registrieren. Das Amt prüfte, ob es im Umkreis nicht schon andere Teststationen gab, ob das Geschäft ebenerdig ist und ob Johannes auch bereit wäre, sonntags zu öffnen. Nach einigen Wochen bekam er die Bestätigung, die er an die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KV Sachsen) weiterreichte.

Miete für die große Wohnung im Leipziger Westen: nur 250 Euro

„Ich hatte gehört, dass die anderthalb Monate brauchen“, sagt er. Also fing er schon mal auf eigene Kosten an. Seine Ausgaben, das rechnete er aus, belaufen sich auf 10.000 Euro pro Monat. Die ersten zwei Monate finanzierte er aus einem Kredit von Familie und Freunden.

In den Betriebskosten ist ein Gehalt von 2000 Euro enthalten, das Johannes sich selbst auszahlt. Miete und Strom für den Laden kosten knapp 1200 Euro. Ein Büroplatz um alles abzurechnen schlägt mit 200 Euro zu Buche. Seine private Wohnung im Leipziger Westen kostet 500 Euro, die er sich mit seiner Partnerin teilt. „Die ist so günstig, weil wir direkt beim Architekten mieten, der sehr idealistisch und nicht auf den großen Gewinn aus ist“, sagt er. Weitere Kosten sind seine Krankenversicherung für 177 Euro. Die so niedrig, weil er als Künstler in die Künstlersozialkasse zahlt, die 50 Prozent des Betrags übernimmt. Das Spotify-Abo für zehn Euro ist Johannes heilig.

Die größten Kosten verursacht aber das Personal: Sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen von Johannes je 900 Euro im Monat. Er selbst testet nicht und kümmert sich um die Buchhaltung. Die Angestellten sind kurzfristig Beschäftigte, was Steuern spart. Für das Geld testen sie an wöchentlich drei Schichten immer sechs Stunden am Stück – für zwölf Euro die Stunde. „Ich zahle jetzt schon den Scholz-Lohn“, sagt Johannes. Sein Testzentrum kann er so an fünf Tagen in der Woche für zwölf Stunden, am Wochenende für elf Stunden öffnen.

Pro durchgeführten Test gibt es 11,50 Euro von der KV Sachsen

Sein Personal fand Johannes in einer Telegram-Gruppe namens „Lohnarbeit Leipzig“. „Viele von denen waren vorher in der Gastronomie und auf der Suche nach einem Job“, sagt er. Innerhalb einer halben Stunde hat er fünfzehn Anfragen. Wer Tester werden will, muss einer anderthalbstündige Schulung beim Roten Kreuz absolvieren, Kosten: 60 Euro. „Den Betrag erstatte ich jedem am ersten Arbeitstag“, sagt Johannes.

Pro durchgeführtem Test zahlt die KV Sachsen Johannes 11,50 Euro (letztes Jahr noch 18 Euro). Davon sollen acht Euro die Betriebs- und Personalkosten decken und 3,50 Euro den Test. Weil Johannes seine Angestellten gut bezahlt, spart er ein wenig bei den Tests. Er kauft immer Tausend Stück für rund 1500 Euro. „Das reicht für mindestens zwei Wochen“, sagt er. Welche Tests er verwenden darf, ist auf einer bundesweit gültigen Liste mit 600 verschiedenen Herstellern aufgeführt.

„Die Kundschaft kommt vor allem morgens“, sagt Johannes. „Das sind dann vor allem Ungeimpfte, die zu jemandem ins Krankenhaus oder ins Büro müssen, oder einfach Straßenbahn fahren wollen, wo auch 3G gilt.“ Die ersten Wochen, im Dezember, hatte er keinen einzigen positiven Test. Inzwischen sind rund fünf von 100 positiv.

16.000 Euro Gewinn nach zwei Monaten

Im Testzentrum hat Johannes seinen privaten Laptop aufgestellt, auf dem eine Software läuft, die ein Apotheker aus Tirol programmiert hat. Die Software registriert alle, die bei ihm einen Test machen, und verschickt automatisch das Ergebnis per Mail. Pro Test fließen 50 Cent nach Tirol, also rund 2400 Euro im Monat. „Einmal hatten wir ein Software-Problem“, sagt Johannes. Es kamen plötzlich keine Mails mehr bei Postfächern von GMX.de und web.de an. „Ich bekam einen Haufen wütende Mails und Anrufe, das war ein unglaublicher Stau“, sagt er. In Kleinarbeit verschickte Johannes dann händisch die Ergebnisse. Leute, die ihren Test nicht vorlegen müssen, rief er einfach an.

Das Geschäft mit den Tests ist lukrativ. Anfangs zahlte das Gesundheitsministerium 18 Euro pro Tests, dann 12 Euro, jetzt sind es 11,50 Euro. Johannes’ Station testete im halben Dezember und im Januar rund 3000 Personen. Bei damaligen 12 Euro pro Test bekommt er dafür bald 36.000 Euro erstattet. Auch der Februar läuft bislang sehr gut. „Wir haben keinen Tag mit weniger als 1000 Euro Umsatz“, sagt Johannes. Jedenfalls rechnerisch. Denn die erste Überweisung kam aufgrund der langen Registrierungsphase erst jetzt, Ende Februar: 36.000 Euro. Abzüglich der Betriebskosten macht er also bislang rund 16.000 Euro Gewinn.

Der Plan: eine Eigentumswohnung für 80.000 Euro

Und von dem kann er viel behalten. Um Steuer zu sparen, gründete Johannes eine GmbH. So muss er nicht den Spitzensteuersatzes von 42 Prozent, sondern nur 30 Prozent zahlen. Laut der aktuellen Schutzverordnung soll das Testen im März und April weitergehen. Vielleicht sogar noch mehr als zuvor, weil beispielsweise Clubs mit verpflichtenden Tests öffnen sollen. „Wenn es weiter so gut läuft, will ich mir bald eine kleine Eigentumswohnung im Leipziger Osten kaufen“, sagt Johannes. Bei Zwangsversteigerungen des Leipziger Amtsgerichts, die er gelegentlich aus Interesse besucht, könne man für 80.000 Euro eine kleine Wohnung von 30 Quadratmetern bekommen.

Johannes will weiter Teststation-Betreiber bleiben. „So lange das so fürstlich bezahlt wird, will ich nicht in meinen alten Job zurück.“ Eines findet Johannes am Testbusiness bizarr: „Niemand überprüft, wie viele Tests man wirklich macht.“ Er trage lediglich am Monatsende die Zahl in ein Formular ein. Die KV Sachsen behält sich Überprüfungen der Systemsoftware vor. Aber Johannes fragt sich: „Ob die das wirklich überprüfen?“

Von Josa Mania-Schlegel