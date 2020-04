„Katastrophales Signal“: Kritik wegen Psychiatrieandrohung in Sachsen

Leipzig

Der Leipziger Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie Tilo Richter hat Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping ( SPD) wegen ihrer Drohung gegenüber Quarantäneverweigerern heftig kritisiert. „Das Signal ist katastrophal“, erklärte der Mediziner am Karsamstag. Die Ministerin hatte am Freitag auf Nachfrage mitgeteilt: Personen, die sich einer Quarantäne widersetzen, dürfen auch zwangsweise im geschlossenen Teil eines Krankenhauses untergebracht werden. Dafür müsse aber ein richterlicher Beschluss vorliegen. Für die Bewachung sorge die Polizei.

Zimmer in vier Psychiatrien

In vier Kliniken seien dafür 22 Zimmer freigeräumt worden. Sie befänden sich in Altscherbitz, Arnsdorf, Großschweidnitz und Rodewisch, berichtet der MDR. Bei allen Einrichtungen handelt es sich um Psychiatrien. Und genau das ist auch für Mediziner Richter das Problem. „Die Psychiatrien sind in der Vergangenheit immer wieder missbraucht worden, sei es in der NS-Zeit oder auch in der DDR“, sagt er. Menschen heute anzudrohen, sie genau dorthin mit Zwang und ohne psychische Erkrankung zu bringen, sei wenig sensibel.

Neue Regelung seit Karfreitag

In Sachsen gilt seit Karfreitag eine neue Verordnung. Rückkehrer aus dem Ausland müssen sich unverzüglich für zwei Woche in häusliche Quarantäne begeben und mit dem Gesundheitsamt Kontakt aufnehmen. Ausnahmen gelten für ausgewählte Berufsgruppen, wie Mitarbeiter des Gesundheits- oder Transportwesens.

Facharzt Richter spricht sich auch für die Einhaltung der Quarantänebestimmungen aus, sieht aber Alternativen für die Unterbringung von Verweigerern. „Sie könnten in leerstehende Einrichtungen des Freistaates eingewiesen werden“, rät er. Dieser Vorschlag wäre auch vom Infektionsschutzgesetz gedeckt. Die bundesweit geltende Vorschrift sieht nämlich nicht nur die Unterbringung im geschlossenen Teil einer Klinik vor, sondern lässt die Quarantäne auch „in einer anderen geeigneten abgeschlossenen Einrichtung“ zu.

„Erinnerung an schlimmste DDR-Zeit“

Zuvor hatten bereits die Freien Wähler die strengen Regeln für Quarantäne-Verweigerer in Sachsen kritisiert. Es sei „völlig überzogen“, dass diese zwangsweise isoliert werden könnten, teilte die Partei mit. Manche Bürger fühlten sich an schlimmste DDR-Zeiten ‎erinnert, hieß es.

Gegenwind kam auch von den Linken. „Die Ankündigung der zwangsweisen Durchsetzung der Quarantäne in psychiatrischen Einrichtungen löst zu Recht Entsetzen aus. Dieses Vorgehen ist scharf zu kritisieren. Denn es handelt sich um einen tiefen Eingriff in die Grundrechte und das gegen Personen, bei denen eine Erkrankung nicht nachgewiesen ist und die auch nicht zwingend Verdachtsfälle sind“, erklärte die Leipziger Abgeordnete Juliane Nagel.

Köpping betonte aber auch: Eine zwangsweise Unterbringung sei das allerletzte Mittel. Bislang sei noch keine Person weggesperrt worden.

Von Matthias Roth