Kita-Öffnungszeiten kollidieren mit Dienstplänen in der Pflege

Landkreis Leipzig

Viele Pflegerinnen bringen ihre Steppkes bereits um 6 Uhr in Krippe und Kindergarten, um pünktlich zu ihrer Schicht zu erscheinen – doch das geht nun vielerorts nicht mehr. Grund ist das Hygiene- und Schutzkonzept in der Corona-Krise, das seit Montag für die wieder geöffneten Kindertagesstätten in Sachsen gilt.

„Dieses Konzept sieht vor, dass die Kinder in Kleinstgruppen betreut und bei der gleichen Erzieherin abgegeben und abgeholt werden. Um das personell auf die Reihe zu bekommen, haben die Kitas ihre Öffnungszeiten eingeschränkt“, sagte Doris Krumbholz, Chefin der gleichnamigen Pflegegruppe, zu der unter anderem zwei Altersheime in Groitzsch und Pegau sowie ein ambulanter Pflegedienst gehören.

Anzeige

Arbeitsbeginn eine Stunde später

So öffnen nun viele Kindergärten erst sieben Uhr statt wie bisher sechs Uhr. „Bei uns kommt dadurch der ganze Dienstplan durcheinander“, sagte Krumbholz. Denn häufig seien junge Mütter für die Frühschichten eingeteilt. Statt wie bisher halb oder spätestens um sieben fangen sie nun bis zu einer Stunde später an, vor allem wenn noch Arbeitswege dazu kommen.

Weitere LVZ+ Artikel

Doris Krumbholz, Geschäftsführerin der gleichnamigen Pflegegruppe. Quelle: privat

Die Folge sei, dass Heimbewohner morgens viel später betreut werden können als sonst. Dazu würden auch Diabetiker gehören, die gespritzt werden müssen.

Ausnahmeregelung gefordert

Personell sei es ohnehin schon knapp. „Eigentlich müssten wir Patienten im stationären und ambulanten Bereich kündigen, da unsere Mitarbeiter schon am Limit arbeiten. Was, wenn ein gewisser Prozentsatz nun auch noch viel später anfangen kann“, so die Geschäftsführerin. In den vergangenen Corona-Wochen konnten die Kinder von Pflegekräften in die Kita-Notbetreuung, das habe „sehr gut geklappt“. Auch morgens um sechs.

Ja, sie könne die Kindereinrichtungen verstehen, die jetzt vor enormen Herausforderungen stehen und sich an die Vorgaben halten müssen, so Krumbholz. „Aber es muss doch für bestimmte Branchen Ausnahmen geben.“ Das gelte nicht nur für Pflegeberufe. Aus diesem Grund schrieb sie Ende vergangener Woche an die Sozialministerin und den Kultusminister in Dresden.

Verband: „absurdes Ergebnis“

Die Pflege-Chefin steht mit ihrer Meinung nicht allein da. Kritik kommt ebenfalls vom Bundesverband Privater Anbieter sozialer Dienste (bpa): Die Lockerung bei Kindertagesstätten dürfe nicht zu dem „absurden Ergebnis“ führen, dass ausgerechnet den Angehörigen systemrelevanter Berufe jetzt die Betreuungszeit gekürzt wird und sie ihrer wichtigen Tätigkeit nicht nachkommen können.

Viele neue Regeln gelten jetzt für Kindereinrichtungen: Die Kita Spatzennest in Frohburg hat ihren Garten in Abteilungen gegliedert, wo die Kleinstgruppen spielen können. Quelle: Jens Paul Taubert

Aus diesem Grund fordert der bpa Sachsen mit seinen mehr als 700 Mitgliedsunternehmen das Kultusministerium auf, das Problem zügig zu lösen. „Die Pflegekräfte arbeiten seit Wochen weit über ihrem Limit und sorgen dafür, dass in diesen schweren Zeiten viele Risikogruppen entsprechend geschützt und versorgt werden. Das Letzte, was sie jetzt brauchen, sind Steine, die die Politik ihnen in den Weg legt“, sagte Sachsens bpa-Geschäftsführer Igor Ratzenberger.

Groitzsch will mit Augenmaß agieren

Manche Probleme lösen sich auf dem kurzen Dienstweg. Ein Beispiel ist Groitzsch. Wie vielerorts öffnen die städtischen Kindertagesstätten dort seit Montag von 7 bis 16 Uhr statt wie bisher 6 bis 17 Uhr. „Wir bitten die Eltern um Verständnis“, sagte die Groitzscher Hauptamtsleiterin Silke Große.

Es sei extrem schwierig, mit Teilzeitkräften diese Betreuungszeit durchgängig zu besetzen. Allerdings: Man wolle mit „Augenmaß und Kulanz“ agieren und Kinder von Eltern in Gesundheits- und Pflegeberufen im Ausnahmefall auch eine frühere Betreuung ermöglichen, so Große.

Zum Thema:

Von Claudia Carell