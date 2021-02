Können Paare einen gemeinsamen Impftermin vereinbaren?

Leipzig

Derzeit sind nur noch vereinzelte Termine für die Erstimpfung buchbar. Wer einen Platz auf den Listen sächsischer Impfzentren bekommt, hat also Glück gehabt. Die über 80-Jährigen stehen auf der Prioritätenskala der Bundesregierung ganz oben.

Für diejenigen, die in einer Partnerschaft leben, wäre der gemeinsame Gang ins Impfzentrum wünschenswert. Einigen LVZ-Lesern brennt deshalb die Frage auf der Seele: „Können Paare zusammen einen Termin vereinbaren?“

Anzeige

Beide Partner registrieren sich, einer von beiden bucht

Ja, das ist inzwischen möglich. Nach viel Kritik und Unmut hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) dahingehend nachgebessert. Beide Personen müssen sich hierfür unabhängig voneinander registrieren. „Einer von beiden loggt sich anschließend ins System ein und gibt in einem gesonderten Abfragefeld ein, dass noch eine weitere Person hinzukommt“, erklärt das DRK auf Nachfrage. Dort werden dann die Zugangsdaten des Partners vermerkt.

Mit dem Abschluss der Buchung bekommen Sie dann einen gemeinsamen Termin, der maximal eine halbe Stunde zeitlich auseinander liegt. Wer nicht die Möglichkeit hat, sich online zu registrieren, kann die Hotline nutzen (0800 0899 089). Die Mitarbeiter am Telefon greifen auf dasselbe System zu und können den gemeinsamen Termin anlegen.

Künftig auch Gruppenbuchungen möglich

Wichtig: Sollte einer der Ehepartner unter 80 Jahre alt sein, funktioniert die Partnerbuchung nicht. Die Geburtsdaten, die Sie angeben, werden mit denen des Einwohnermeldeamts abgeglichen. So soll vermieden werden, dass die Impfreihenfolge durcheinander gerät. Für die, die durch eine Krankheit in die priorisierte Gruppe der über 80-Jährigen rutschen, gelten die Einschränkungen natürlich nicht.

Künftig sollen auch Gruppenbuchungen auf dem Portal möglich sein, die insbesondere für ältere Menschen in betreuten Wohneinheiten gedacht sind. „Dort gibt es in der Regel eine Person, die sich um mehrere Menschen kümmert. Es wäre unpraktikabel, wenn die mit jedem einzelnen einen Termin im Impfzentrum macht“, so eine Sprecherin des DRK. Die Funktion ist allerdings noch nicht freigeschaltet.

Haben auch Sie eine Frage zur Corona-Schutzverordnung in Sachsen? Dann schreiben Sie uns eine Mail an corona@lvz.de.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 28. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Lisa Schliep