Können meine Haare das Coronavirus übertragen?

Leipzig

Ob in der Bahn oder im Supermarkt – wir sind den Aerosolen anderer Menschen und damit potenziellen Coronaviren ausgesetzt. Unsere Atemwege schützen wir mit medizinischen Schutzmasken, setzen diese aber spätestens Zuhause wieder ab. Auf unsere Haare geben wird dagegen wenig acht. Die LVZ-Leserin Christina Rieß beschäftigt dieses Thema. Sie fragt: „Können meine Haare das Coronavirus aufnehmen und besteht dadurch eine Gefahr?“

Die Sprecherin des Robert-Koch-Instituts (RKI), Marieke Degen, antwortet auf die Frage: „Mir sind keine Studien oder Erkenntnisse zu diesem Aspekt bekannt“.

Virus verbreitet sich über Aerosole und Kontaktübertragung

Bekannt ist wiederum, dass es verschiedene Übertragungswege gibt. Das Virus gelangt über Tröpfchen in die Atemwege. Das geschieht einmal über Aerosole in der Atemluft. Beim Ausatmen oder Sprechen kann der Erreger auf die Luft abgegeben werden. Besonders in geschlossenen Räumen kann dies zur Gefahr werden.

Denn anders als an der frischen Luft sammeln sich dort die möglicherweise virulenten Aerosole an und könnten leicht auf den Haaren anwesender Personen landen. Wenn das Haar etwa in den Mund fällt oder man sich erst in die Haare und danach ins Gesicht fasst, könnte eine Kontaktübertragung zur Infektion führen.

Keine belastbaren Belege für Schmierinfektionen über Oberflächen

Doch das ist nur Theorie. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) gebe es derzeit keine belastbaren Belege, dass sich Menschen durch Kontakt zu kontaminierten Oberflächen, wie etwa Haaren, mit dem Coronavirus infiziert haben. „Allerdings können Schmierinfektionen über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden“, heißt es weiter.

Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, hier ein paar Tipps: Machen Sie sich einen Dutt oder tragen Sie eine Mütze, wenn sie etwa in Bus und Bahn oder Geschäften unterwegs sind. Greifen Sie sich nicht ins Haar, vor allem wenn sie sich außerhalb der eigenen vier Wände aufhalten und reinigen Sie regelmäßig Ihre Haarbürste.

Hinweis der Redaktion Dieser Text ist auf dem Stand der seit dem 28. Januar 2021 gültigen sächsischen Corona-Schutz-Verordnung.

Von Pauline Szyltowski