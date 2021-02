Leipzig

Wenn ich in einer Schlange an der Kasse stehe und mich vor die Wartenden an eine bessere Position schiebe, dann drängele ich mich vor. Das ist verurteilenswert. In der Debatte um die Impfvordrängler fehlt die Komponente, die eine Verurteilung von politischen Amtsträgern rechtfertigen würde: die Warteschlange.

In den meisten der Fälle, in denen politischen Köpfen vorgeworfen wird, sie hätten ihr Amt missbraucht, um zu ihrem persönlichen Vorteil aus der Impfreihenfolge auszuscheren, erstickt der Vorwurf im Keim. Kein Bürgermeister säße auch nur einen Tag länger auf seinem Rathausstuhl, hätte er jemandem seinen Platz weggenommen. Die kleinlauten Erklärungen, man hätte übrig gebliebene Impfdosen nicht verfallen lassen wollen und sei deswegen eingesprungen, leitet auf den eigentlichen Skandal hin.

Impfreste an schnell greifbare Personen zu verabreichen, ist eine Verzweiflungstat der Mitarbeiter in den Impfzentren, die den Stoff nicht in die Tonne hauen wollen. Eine Verzweiflung, die durch ein Missmanagement in der Impfstrategie der Landesregierung entstanden ist. Die Impfbereitschaft der Bevölkerung ist nicht so verlässlich messbar, dass die Verwendung jeder einzelnen Dose in jedem Impfzentrum gesichert wäre. Da muss Vorsorge geschaffen werden. Warum sollte ein Intensivpfleger, eine Altenpflegerin oder ein Polizist schwerer greifbar sein, als ein Bürgermeister? Das leuchtet nicht ein. Auch Warteschlangen lassen sich steuern. Wenn man eine Strategie hat.

Im Anrennen gegen die Pandemie ist jeder Geimpfte ein wichtiger nächster Schritt. Jede weggeworfene Impfdose ist ein Schritt zurück. Dass die in der Schlange stehen, die tatsächlich an der Reihe wären, ist Aufgabe des Krisenmanagements. Moralisch verwerflich ist nicht, was die „Vordrängler“ tun, solange sie Lückenbüßer sind.

Von Thomas Lieb