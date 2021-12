Leipzig

Das Virus macht uns verrückt. Bei allen zerrt die Situation mächtig an den Nerven, wie es die Chefin des Deutschen Kinderschutzbundes in Leipzig formulierte. Es ist nachvollziehbar, dass Eltern sich Sorgen machen, wenn sie ihre Sprösslinge in die Kita schicken. Die geben sich zwar reichlich Mühe, die oft nicht leicht verständlichen Verordnungen und Hygienevorschriften umzusetzen. Sie gelangen aber immer mehr an ihre Grenzen, etwa wenn die Erzieherin krankheitsbedingt ausfällt oder in Quarantäne muss. Schon in Normalzeiten ist es eine Herausforderung, den vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel einzuhalten.

Offenhalten von Kitas ist richtig

Bayern bereitet nun einen weiteren Schritt vor, das Virus einzudämmen. Kinder, die älter als ein Jahr sind, dürfen nach den Weihnachtsferien nur noch dann die Kita besuchen, wenn sie dreimal wöchentlich getestet werden. Ob dies hilft, die Pandemie endlich einzudämmen, bleibt freilich abzuwarten. Es könnte aber ein Baustein sein, über den zumindest diskutiert werden muss.

Es ist vor allem richtig, Schulen und Kitas bei strengen Regeln offenzuhalten, solange dies zu verantworten ist. Kinder und Jugendliche trifft die Corona-Krise besonders hart – beim Spielen und Lernen mit Gleichaltrigen ist sie leichter zu ertragen. Wann sich die Situation bessert, ist nicht wirklich abzusehen. Notwendig wäre dafür eine höhere Impfquote, vor allem bei Erwachsenen.

Von Mathias Orbeck