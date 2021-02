Leipzig

„Bitte geben Sie die Impfdosis jemanden, der sie dringender benötigt als ich!“ Was ist so schwer an diesem einzigen Satz. Doch er blieb von einigen Stadt- und Gemeindeoberhäuptern, Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern, welche die Impfung angeboten bekamen unausgesprochen – menschlich vielleicht verständlich, doch moralisch nicht tragbar.

Gerade politische und kommunale Entscheidungsträger haben eine Vorbildwirkung. Sie verlangen von ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeitenden in der Pandemie-Zeit viele Zugeständnisse und Einschränkungen ab. Für sie selbst, so glaubten sie, gelten aber andere Maßstäbe. Sie ließen sich impfen, obwohl sie nicht an der Reihe waren. Spätestens beim zweiten Impftermin ein paar Wochen später und der stärker werden Debatte um Impfdrängler hätte ihnen klar werden müssen, dass hier etwas gewaltig schief läuft. Sie hatten die Möglichkeit an die Öffentlichkeit zu gehen, sich zu bekennen und ihre Gründe zu erklären. Doch sie haben geschwiegen.

Vordrängeln und schweigen ist schlechter Stil. Auf diesen Missstand bei Verantwortungsträgern hinzuweisen, ist weder Populismus noch Hexenjagd. Es ist das Mindeste, das sich die Betroffenen öffentlich entschuldigen. Ob das jedoch ausreichen wird, um den politischen und moralischen Schaden zu begrenzen, bleibt abzuwarten. Dabei geht es nicht unbedingt um die Tatsache der Impfung, sondern dass die Vorgänge im Verborgenen abliefen.

Was passiert da sonst noch so hinter verschlossenen Türen, mag mancher denken. Das öffnet Spekulationen Tür und Tor. Und stellt die Vertrauensfrage, die spätestens bei der nächsten Wahl ausgesprochen wird. Und so bleibt zu hoffen, dass die Impfung die Betroffenen nicht immun gegen Kritik gemacht hat.

Von Hagen Rösner