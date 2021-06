Leipzig

Es fällt schwer, nicht in Zynismus abzugleiten, hört man die Nachrichten über dubiose Vorfälle in Testzentren. Seit Dienstag kommen sie auch aus Leipzig. Eine widerliche Begleiterscheinung im Kampf gegen ein Virus, den in Deutschland bislang fast 90.000 Menschen verloren haben.

Mit der Dringlichkeit, möglichst schnell möglichst viele Testzentren zu eröffnen, kamen die Abzocker, die ihr Geschäft witterten – dank relativ geringer Einkaufspreise, aufgehobener Preisbindung und fehlender Zulassungsverfahren. Medizinischer Hintergrund? Nicht nötig.

Ein Kinderspiel

So war und ist es ein Kinderspiel, satt mitzuverdienen an der Angst vor Ansteckungen und den Vorschriften, um am öffentlichen Leben teilzuhaben. Nach Fällen unter anderem in Bochum meldet nun also auch Leipzig Verstöße bei Kontrollen dreier Teststandorte. Das Wort Betrug ließ das Rathaus nicht explizit fallen, doch die sofortige Schließung unter anderem wegen „Unstimmigkeiten bei Testungen“ schließt Bagatellen aus.

Den Betreiber kommen seine Vergehen wahrscheinlich weniger teuer zu stehen als letztlich den Staat und Steuern Zahlende. Wieder einmal siegt Geschäftssinn über Verantwortung, Gier über Skrupel. Eine Pest, gegen die es kein Vakzin gibt.

Von Mark Daniel